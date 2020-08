Einkehren in Diegten – Lohnender Boxenstopp im Diegtertal Die Weinburg in Diegten will allen etwas bieten – und dabei erschwinglich bleiben. Mundart wird auf der Menükarte grossgeschrieben. Robert Bösiger

Sonja und Pascal Ammann mögen noch nicht so lange in der Gastronomie tätig sein. Umso leidenschaftlicher widmen sie sich aber ihrem Traumjob. Foto: Nicole Pont

Der Achtjährige, der im Volg mit Spielgeld bezahlen wollte und anschliessend von der Baselbieter Polizei verhört wurde, machte weltweit zweifelhafte Schlagzeilen. Sogar in London und New York lachte man darüber, wie man in Diegten mit Kanonen auf Spatzen schiesst. Doch Diegten kann auch anders. Eine Schlagzeile aus der Abteilung «Good News» ist wohl, dass die Traditionsbeiz Weinburg ihre Türen wieder geöffnet hat.