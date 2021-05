Ehemaliges Rohner-Areal in Pratteln – Lohndumping: Baselland will den «gravierenden» Vorwürfen nachgehen Der holländische Subunternehmer muss bis nächsten Montag beweisen, dass er anständige Löhne zahlt und dass die maximal zulässige Arbeitszeiten nicht überschritten werden. Sonst droht die Baustellenschliessung. Leif Simonsen UPDATE FOLGT

Auf dem ehemaligen Rohner-Areal in Pratteln sollen Wohnungen und Arbeitsplätze entstehen. Dafür müssen osteuropäische Arbeiter schuften. © nicole pont / Tamedia AG

Die Vorwürfe der Baselbieter Arbeitsmarktkontrolle (AMKB) wiegen schwer: Auf dem ehemaligen Rohner-Areal in Pratteln sollen 140 osteuropäische Bauarbeiter unterbezahlt sein und mehr als die zulässigen 50 Stunden pro Woche arbeiten. Der BaZ liegen die Protokolle vor, die zeigen, dass auf dem heutigen Entwicklungsareal systematisch ausgebeutet wird. In einer am Mittwoch verschickten Medienmitteilung bestätigte das Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Baselland (Kiga), dass ein Antrag der AMKB zur Baustellenschliessung eingegangen sei.

Es bestätigte, dass das Gesetz dem Kanton einen solch radikalen Schritt ermöglicht. Allerdings stellte das Kiga klar, dass es den Beschuldigten Unternehmen zuerst die Möglichkeit geben werde, Gegenteiliges zu beweisen. Als Voraussetzung für die Schliessung der Grossbaustelle nennt der Kanton eine Verletzung der Mitwirkungspflicht oder die Verweigerung des Arbeitgebers, festgestellte schwerwiegende Verstösse gegen die Arbeitszeitbestimmungen zu beseitigen.

Schliessen, bevor die Schuldigen weg sind

Wie ernst es dem Kanton ist, zeigt die kurze Frist, welche dem zuständigen Bauunternehmen, der holländischen Gerritsen Group, gegeben wird. Dieses muss bereits bis nächsten Montag, den 17. Mai, belegen, dass die Arbeitsgesetze eingehalten und die Mindestlöhne der Metallbauarbeiter, welche im Gesamtarbeitsvertrag definiert sind, ausbezahlt werden. Der Vorwurf, der im Raum steht, ist, dass die betroffenen Polen, Litauer und Letten lediglich zehn bis zwölf Euro statt der im GAV verankerten 20 Franken und 40 Rappen pro Stunde bekommen. Auch zeigen Befragungen, dass die Wochenarbeitszeit statt der zulässigen 50 Stunden 55 bis 57 Stunden beträgt.

Die Arbeitsmarktkontrolle will die Baustelle schliessen, weil sie fürchtet, die Verantwortlichne könnten sonst nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Der Plan war, bis Ende Mai den Rückbau der Chemieanlagen abgeschlossen zu haben, bevor die Bauarbeiten für das neue Entwicklungsareal beginnen können. Dereinst sollen hier tausend Menschen wohnen, 500 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden.

Danach werden die Bauarbeiter wieder in ihre Heimatländer zurückreisen. Sie sind Angestellte eines Subunternehmergeflechts. Mehrere osteuropäische Firmen haben von der holländischen Gerritsen Group den Auftrag bekommen, die Bauarbeiten auf dem Entwicklungsareal durchzuführen. Auf den Vorwurf des Lohndumpings und der Arbeitsgesetzverletzungen reagierte ein Vorstandsmitglied gegenüber der BaZ vehement. Niemand arbeite länger als 45 Stunden, die Mindestlöhne würden nicht nur eingehalten, sondern sogar überschritten. Fünf Tage bleiben ihm, diese Aussagen zu belegen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.