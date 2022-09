Schweizer Technologiefirma – Logitech stellt erstmals eine eigene Spielkonsole vor Diese Woche wird die Schweizer Technologiefirma zum Konsolenhersteller. Logitech setzt dabei auf Cloud Gaming – und arbeitet mit einem chinesischen Konzern zusammen. Siegmund Skalar

Logitech-CEO Bracken Darrell setzt mit der neuen Spielekonsole ein Bekenntnis zur umsatzstarken Produktkategorie Gaming. Bild: David Paul Morris/Bloomberg

Die Schweizer Logitech war bisher für PC-Peripherie, allen voran Computermäuse und Tastaturen, bekannt. Das dürfte sich schon bald ändern. Nun will sie sich nicht nur in der Peripherie, sondern auch im Bereich der Endgeräte betätigen. Das Lausanner Unternehmen wird diese Woche erstmalig eine Spielekonsole vorstellen, wie CEO Bracken Darrell gegenüber «Finanz und Wirtschaft» bestätigt hat. Dahinter versteckt sich ein lang vorbereiteter Produktlaunch mit für Logitech ungewohnt viel Geheimhaltung. Ende August kam es zu einem Leak: Gemäss ersten inoffiziellen Bildern ähnelt das Spielgerät etwa Nintendos Spielekonsole Wii U.

«Für uns ist das kein waghalsiger Schritt, sondern eher eine logische Weiterentwicklung», äusserte sich erstmalig CEO Bracken Darrell im Rahmen eines Gesprächs mit FuW zu dem Projekt. Bisher war das Unternehmen im Gaming-Bereich mit speziellem Computerzubehör für E-Sportler aktiv – etwa hoch präzisen Tastaturen, Mäusen und Controllern. Die neue Spielekonsole dürfte jedoch deutlich breitentauglicher sein und vor allem Gelegenheitsspieler ansprechen. Spieler in Europa und auch der Schweiz bleiben vorerst aussen vor: Die Konsole wird vorerst nur in den USA erhältlich sein, wie Darrell erklärt.

Wette auf Cloud Gaming

Mit dem Gerät macht Logitech einen Schritt in Richtung Cloud Gaming, eines Bereichs, der derzeit extrem stark wächst. In Zukunft dürfte die Rechenkapazität von Computern nicht mehr von der lokalen Spielekonsole stammen, sondern per Internetverbindung über Rechenzentren aus der Cloud. Dadurch kommen die entsprechenden Endgeräte mit vergleichsweise günstiger Hardware aus. Im Jahr 2022 dürfte der Gesamtmarkt für Cloud Gaming laut dem Consultingunternehmen Omdia rund 5 Mrd. $ ausmachen und sollte sich bis 2026 mehr als verdoppeln.

Als Partner für Logitechs Konsolenprojekt fungiert der chinesische Tech-Konzern Tencent. «Wir haben die Hardware gemacht und sie die Software und das Interface», so Darrell. Die Zusammenarbeit mit Tencent dürfte auch ein Bekenntnis zum chinesischen Markt sein, wo sich Gaming-Produkte zuletzt sehr positiv entwickelt haben. «Gaming ist extrem stark in China, vielleicht weil die Bevölkerung auch deutlich jünger ist», sagt Darrell. Offen ist noch, wann das neue Gerät im Reich der Mitte startet.

Cloud-Computerspiele und virtuelle Rechenkapazität werden derzeit von Anbietern wie Microsoft oder Nvidia bereitgestellt. Insbesondere Microsoft wird nachgesagt, im Bereich Cloud Gaming grosse Ambitionen zu haben, was durch den geplanten Kauf des Spielehauses Activision noch einmal unterstrichen wurde. «Dieses Gerät ist das einzige, das auf alle Spiele der unterschiedlichen Dienste zugreifen und dabei auch noch mobil sein kann», erklärt Logitech-CEO Darrell.

Konkurrenz für Traditionskonsolen

Ein erfolgreicher Produktlaunch käme für Logitech zur rechten Zeit. Sie stand wie viele andere Tech-Unternehmen seit rund einem Jahr an der Börse unter Druck. Die während der Pandemiezeit hohen Verkäufe bei PC-Zubehör konnten nur in wenigen Produktkategorien aufrechterhalten werden. Der Gaming-Bereich, mit rund 24% Umsatzanteil die wichtigste Produktkategorie des Unternehmens, musste etwa noch im ersten Quartal einen zweistelligen Umsatzrückgang hinnehmen. Aufgrund der schwächeren Nachfrage bei Konsumenten musste Logitech deswegen die Prognose hart nach unten korrigieren und erwartet nun per Jahresende einen Verlust.

Traditionell haben Computerspielenthusiasten die Auswahl zwischen traditionellen Standard-PC, dezidierten Spielekonsolen wie etwa der Xbox oder Mobilgeräten, die quasi die Fähigkeiten eines PC auf einem kleinen Handgerät abbilden – etwa Nintendos Switch oder Steamdeck, eine Cloud-Gaming-Konsole der Online-Spieleplattform Steam. Als Nachteil von vergleichbaren Geräten gilt jedoch die verhältnismässig kurze Lebensdauer. Da eine hohe Rechenleistung erzielt werden muss, hält der Akku der Geräte oft nicht lange.

Mit der Wette auf mobiles Cloud Gaming dürfte Logitech manche dieser Probleme umgehen können. Ihr neues Gerät könnte neben einer signifikant längeren Batteriedauer auch einen Preispunkt haben, der deutlich unter dem von vergleichbaren Konkurrenzprodukten liegt. Als Betriebssystem der Konsole dürfte Android fungieren. Auch als mobile Multimediastation – so etwa zum Schauen von Filmen auf Netflix – liesse sich das Gerät demnach nutzen. Das Problem: Cloud Gaming funktioniert eben auf allen internetfähigen Geräten, Smartphones ebenso wie Tablets oder Smart TV. Gegen die Armada dieser Produkte muss sich das Logitech-Gerät auch beweisen.

