Stau bei Verzweigung Augst – Lösung wegen VCS in ungewisser Ferne Ursprünglich hätte die angespannte Verkehrssituation beim Autobahnkreuz bis 2019 entschärft werden sollen. Heute hält sich der Bund mit Zeitangaben zurück. Jan Amsler

Ein Nadelöhr: Die Autobahnverzweigung Augst. Foto: Lucia Hunziker

Autofahrer können ein Lied davon singen: Die Autobahnen A2 und A3 sind im Bereich der Verzweigung Augst regelmässig verstopft. Eine rasch umsetzbare und mit knapp fünf Millionen Franken relativ günstige Lösung, um die Situation zu entschärfen, liegt seit Jahren auf dem Tisch. Ursprünglich wollte das Bundesamt für Strassen (Astra) die Massnahmen bis 2019 umgesetzt haben. Heute heisst es beim Bund, es sei «derzeit nicht möglich, abzuschätzen, wann mit den Bauarbeiten begonnen werden kann».

Das Astra sieht vor, Pannenstreifen in gewöhnliche Fahrspuren umzuwandeln und dadurch mehr Kapazitäten zu schaffen. In Fahrtrichtung Zürich geht es um den Abschnitt zwischen den Verzweigungen Liestal und Augst und dann weiter bis nach Rheinfelden West. In umgekehrter Richtung ist das betroffene Stück etwas kürzer und reicht von Rheinfelden West bis nach Augst.