Aeschenplatz – wie weiter? – Lösung gesucht für Basels Problemplatz Nummer eins Eine Podiumsveranstaltung zeigt: Es herrscht mittlere Unzufriedenheit mit den politischen Plänen zur Neugestaltung des chaotischen Verkehrsknotens. Martin Furrer

Gefahren für die Verkehrsteilnehmer lauern am Aeschenplatz an allen Ecken und Enden (Foto: Luftaufnahme, November 2022). Foto: Dominik Plüss

Wären die rund hundert Personen repräsentativ, die am Montagabend ein Podiumsgespräch zum Thema «Neugestaltung des Aeschenplatzes» verfolgten, dann wäre klar: In ein paar Jahren wird die BVB-Tramlinie 15 nicht mehr direkt von der St.-Jakobs-Strasse auf den Platz einfahren, sondern einen kleinen Umweg via Gartenstrasse, Engelgasse und St.-Alban-Anlage nehmen.