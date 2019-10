Lösung für das Spitalproblem in Laufen ist gefunden – endlich

Das Spital in Laufen muss ­wegen miserabler Zahlen schon länger um seine Existenz bangen und ist mit dem Nein zur Fusion der öffentlichen Spitäler in beiden Basel noch stärker unter Druck geraten. Doch bisher haben Anhänger eine Schliessung stets verhindert und dabei mit dem Laufentalvertrag argumentiert, der der Region ein Spital zugesteht.

Am Montag nun zeigte sich ein ganz anderes Bild. Alex Imhof, Stadtpräsident von Laufen und Mitglied der «Laufentaler Verhandlungsdelegation zur Zukunft des Spitalstandorts Laufen», hat mit dem Regierungsrat Thomas Weber und Madeleine Stöckli, Verwaltungsratspräsidentin ad interim des Kantonsspitals Baselland, gemeinsame Sache gemacht. Waren sie sich bis anhin nicht einig über die ­Zukunft des Laufner Spitals, scheinen sie sich nun endlich gefunden zu haben und am selben Strick zu ziehen.

750 Patienten betroffen

Alex Imhof jedenfalls betont, dass das Konzept jetzt breit abgestützt sei. Am Samstag haben siebzig Gemeinderäte aus allen dreizehn Laufentaler Gemeinden einstimmig beschlossen, auf der Basis dieser Planung weiterarbeiten zu wollen. Die Zahlen liessen nichts anderes zu, als sich auf ein Gesundheitszentrum zu beschränken, das sich verstärkt am Bedarf orientiert: «Wie bisher einfach nur zu fordern, erschien uns nicht zielführend. Darum haben wir überlegt, was es für die Gesundheitsversorgung im Laufental genau braucht», sagt Imhof. Neben der Notfallaufnahme sollen Sprechstunden und kleine chirurgische Eingriffe weiterhin möglich bleiben. Auch Präventions- und Komplementärmedizin sind angedacht, genauso wie Kooperationen mit bestehenden Anbietern.

Gesundheitsdirektor Thomas Weber zeigt auf, wie viele Patienten konkret von der geplanten Umstellung betroffen sind. Von den rund 3500 Notfällen, die ­bisher im Spital Laufen pro Jahr behandelt wurden, sollen 2750 weiterhin im Gesundheitszentrum versorgt werden. Es handelt sich hierbei um die ambulanten Notfälle.

Die jährlich 750 Fälle, bei denen eine stationäre Versorgung erforderlich ist, sollen künftig an einem anderen Standort die nötige Hilfe erhalten. Um die Erstversorgung und die Koordination kümmert sich aber weiterhin der Notfall in Laufen. Weber sagt, das Konzept in Laufen sei «ein wesentliches Element in der Lagebeurteilung des Regierungsrats zur Gesamtstrategie des Kantonsspitals». Weitere Informationen hierzu sollen im November folgen.