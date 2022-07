Wochenduell: EM in England – Löst diese Europameisterschaft einen Frauenfussball-Hype aus? Über eine halbe Million Tickets im Vorfeld verkauft, das Old Trafford im Eröffnungsspiel: voll! Die Europameisterschaft der Fussballerinnen stösst auf grosses Interesse. Fabian Löw Benjamin Schmidt

Zuschauerrekord und Niederlage: Die Schweizerinnen (hier mit Geraldine Reuteler und Coumba Sow) beim 0:4 gegen die Engländerinnen im Letzigrund. Foto: EPA

Ja: England ist bereit für ein farbenfrohes Fussballfest, das auf ganz Europa ausstrahlen wird

Eine Stunde dauerte es, dann waren sie weg, die Tickets für den Final der Frauen-EM im Wembley. Der Hype um den Frauenfussball, er ist längst da. Zumindest in England. Dort geht die Women’s Premier League, die nationale Meisterschaft, gerade durch die Decke. Die Zuschauerzahlen haben sich seit 2017 verdoppelt, Sky und BBC übertragen die Spiele. Professionelle Teams, professionelle Vermarktung. Die EM im eigenen Land wird zu einem vorläufigen Höhepunkt in dieser rasanten Entwicklung. Und trägt die Euphorie auch in den Rest Europas.

Das zeigt sich bereits im Vorfeld dieser Endrunde. In den Testspielen der letzten Wochen wurden gleich in mehreren Ländern Zuschauerrekorde gebrochen. In Stockholm verfolgten 33’218 Menschen, wie die Schwedinnen gegen Brasiliens Nationalteam kickten. In Dänemark waren es 21’542, die sich die Partie ihres Teams gegen die Brasilianerinnen anschauten. Und selbst in der Schweiz wurde der Zuschauerrekord gebrochen: 10’022 Fans waren beim 0:4 gegen England im Stadion. Und dies, obwohl die Schweizerinnen zuvor gegen Deutschland gleich mit 0:7 untergegangen sind.

Alles Indizien dafür, dass da etwas Grosses auf die Fussballfans zukommt und diese EM zum Boost für den Frauenfussball wird. Auch in der Schweiz. Hier führt er noch immer ein Schattendasein. Dabei wäre doch so vieles vorhanden, was für einen Hype wichtig ist: Es gibt Aushängeschilder (Ana-Maria Crnogorcevic ist zweimalige Champions-League-Siegerin), Erfolge (EM-Qualifikation) und inzwischen auch eine grosse Medienpräsenz – zumindest im Vergleich mit anderen Sportarten. Was fehlt? Eine breite Begeisterung in der Bevölkerung. Und da könnte diese EM gerade richtig kommen.

Während die Männer ihre Katar-WM dieses Jahr im kalten Dezember spielen, gehört die Fussballsommer-Bühne für einmal ganz den Frauen. 16 Millionen Euro Preisgeld werden ausgeschüttet, doppelt so viel wie an der letzten EM. In ganz England werden Public Viewings organisiert, Kinos zeigen die Spiele auf ihren Grossleinwänden. Das Land ist bereit für ein farbenfrohes Fussballfest, das auf ganz Europa ausstrahlen wird. Fabian Löw

Löst diese Europameisterschaft einen Frauenfussball-Hype aus? Ja: England ist bereit für ein farbenfrohes Fussballfest, das auf ganz Europa ausstrahlen wird. Nein: Spätestens bei der Männer-WM in Katar wird niemand mehr von der Frauen-Euro reden – unabhängig vom Abschneiden der Schweizer Auswahl. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Nein: Spätestens bei der Männer-WM in Katar wird niemand mehr von der Frauen-Euro reden – unabhängig vom Abschneiden der Schweizer Auswahl

Eröffnungsspiel im Old Trafford zu Manchester, Final im Wembley – ausverkauft! Die EM im Mutterland des Sports löste bereits vor Turnierstart einen gewissen Hype um den Frauenfussball aus. Ob dieser jedoch über das Turnier hinaus bestehen bleibt, darf besonders aus Schweizer Perspektive angezweifelt werden.

Zwar ist mit rund einer halben Million verkaufter Eintrittskarten die Marke der Endrunde in den Niederlanden von 2017 mehr als verdoppelt worden – Rekord. Jedoch bleiben Spiele in den richtig grossen Arenen Einzelfälle, sind mit dem ManCity-Academy-Stadium (Fassungsvermögen: 4700 Zuschauer) oder dem Leigh Sports Village in Wigan (8000 Zuschauer) Spielorte vertreten, die ob ihrer geringen Grösse gar Proteste bei Spielerinnen auslösten. Zuschauerboom sieht anders aus.

Insbesondere auch aus Schweizer Perspektive ist ein potenzieller Frauenfussball-Hype schwer davon abhängig, wie die eigene Equipe beim Turnier abschneidet. Das Team von Trainer Nils Nielsen hat mit Schweden und den Niederlanden zwei Turnierfavoriten zugelost bekommen, schon ein Vorstoss in den Viertelfinal wäre also bereits eine kleine Sensation. Scheidet die Schweizer Auswahl also früh aus, wird die EM hierzulande kaum grosse Spuren hinterlassen.

Zumal auch das Timing nicht gerade ihr Freund ist: Da die Frauen-Euro aufgrund der Verschiebung der Männerausgabe ebenfalls um ein Jahr versetzt wurde, findet sie nun im selben Jahr statt wie die Männer-WM in Katar. Auch wenn diese bekanntlich erst im frühen Winter anläuft, werden spätestens dann nicht mehr viele von der Frauen-EM reden – unabhängig vom Abschneiden der Schweizer Auswahl.

«Es ist EM, und niemand weiss es», befürchtet auch Deborah Kagerbauer, die mit dem Kollektiv «EM 2022» die Europameisterschaft in der Region Bern bekannter machen möchte. 200 Bars und Restaurants hat das Kollektiv in der Hauptstadt für ein Public Viewing angefragt – nur 14 sagten zu. In ihren Beiträgen auf Instagram bemängeln die Mitglieder des Kollektivs zudem die mangelnde Berichterstattung über den Frauensport generell. Und da ist durchaus was dran, wenn weder die Gastronomie noch die Medienlandschaft auf den Hype-Zug aufspringen, wird dieser bereits seinen Endbahnhof erreicht haben, bevor er überhaupt richtig angerollt ist. Benjamin Schmidt

