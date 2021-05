Corona-Einschränkungen – Lockerungen auch im grenznahen Ausland In Südbaden gelten neue Öffnungen ab sofort, in Frankreich ab 9. Juni. Thomas Dähler

Das Einkaufen in Südbaden – hier im Rhein Center in Weil – ist wieder mit weniger Einschränkungen möglich. Foto: Dominik Plüss

Am Tag der Restaurantöffnungen in der Schweiz treten auch im benachbarten Südbaden weitere Lockerungen in Kraft. In allen grenznahen Kreisen Südbadens liegt die in Deutschland massgebende Inzidenz – Neuansteckungen pro 100’000 Personen in sieben Tagen – stabil unter 50. Dies führt dazu, dass ab Montag, 31. Mai, auch die Läden des nicht täglichen Bedarfs wieder für alle zugänglich sind. Je nach Grösse eines Ladens ist aber wie in der Schweiz die Anzahl der Kunden eingeschränkt.

Schon seit einer Woche geöffnet sind Restaurants, neu jetzt aber bis 22 Uhr. Im Innenbereich gilt dies allerdings lediglich für Geimpfte, Genesene und Getestete. Gültig sind Schnelltests während 48 und PCR-Tests während 72 Stunden. Dasselbe gilt auch weiterhin für die geöffneten Kinos, Kultureinrichtungen, Fitnessstudios und Schwimmbäder.