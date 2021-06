Nächster Öffnungsschritt – Lörrach kippt Testpflicht in der Aussengastronomie Obwohl die Fallzahlen im Landkreis schneller sinken als in Basel, werden die Regeln für Terrassen erst jetzt richtig gelockert. Auch Tagestouristen profitieren. Simon Bordier

Bald auch ohne negatives Testergebnis oder Impfnachweis möglich: Kaffeetrinken auf dem Lörracher Marktplatz. Archivbild: Lucia Hunziker

So einladend die Cafés und Biergärten in der Lörracher Innenstadt wirken: Wer nicht geimpft, genesen oder mit einem negativen Corona-Test ausgestattet war, konnte sich bislang nicht an einen freien Tisch setzen. Denn noch immer war bei den deutschen Nachbarn eine Testpflicht in Kraft, selbst in der Aussengastronomie. Aus Sicht von Schweizerinnen und Schweizern, die ihre Terrassen vor bald zwei Monaten ohne Testobligatorium in Beschlag genommen haben, ein durchaus bemerkenswerter Umstand.

Nun stehen aber auch im benachbarten Landkreis die Zeichen auf Grün: Den fünften Tag in Folge liegt die 7-Tage-Inzidenz pro 100’000 Einwohner unter der Marke von 35, womit die Testpflicht in der Aussengastronomie per Freitag aufgehoben wird. Auch der Besuch von Schwimmbädern und Open-Air-Events ist fortan ohne Test- oder Impfnachweis möglich. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Lörrach lag am Mittwoch bei 15,3.