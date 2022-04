Zürcher Schuhhersteller – Löhne der On-Manager sind höher als bei UBS und Roche Die fünfköpfige Geschäftsleitung zahlt sich mehr als 16,5 Millionen Franken aus – pro Kopf. Das sind erstaunliche Zahlen selbst im Vergleich zu Salären in den USA. Ivo Ruch

Der Börsengang hat sich ausgezahlt: Die On-Geschäftsleiter David Allemann, Marc Maurer, Olivier Bernhard, Caspar Coppetti und Martin Hoffmann in New York. Foto: Richard Drew (Keystone)

Wie aus der Einladung zur Generalversammlung hervorgeht, hat die fünfköpfige Geschäftsleitung von On im letzten Jahr 83,6 Millionen Franken erhalten. Das gibt pro Kopf mehr als 16,5 Millionen Franken für die drei Gründer und die beiden Co-CEO.

Der Wert dieser Vergütungsform ist auch eine Folge der hohen Marktkapitalisierung, die On im September in New York erzielt hat. Bei einem Börsengang in der Schweiz wäre sie bedeutend tiefer ausgefallen, sind sich Beobachter einig.