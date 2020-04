Kommentar zum Ende des Lockdowns – Lockerungen für Erwachsene Der Bundesrat gibt dem Druck der Gastrobranche nach und öffnet am 11. Mai auch die Restaurants. Weil er nun der Bevölkerung vertraut. Ein sinnvoller Akt der Landesregierung. Meinung Marcel Rohr

Bundesrat Guy Parmelin während der Medienkonferenz des Bundesrates am Mittwoch in Bern. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Wie war das noch am 15. April? Damals verkündete der Bundesrat die ersten Schritte beim Corona-Exit – und stiftete letztlich mehr Verwirrung als Klarheit. Das Gartencenter durfte öffnen, der Kleiderladen nicht.

Kritisiert wurde die Landesregierung auch in den letzten Tagen, weil die Kommunikationspolitik rund um das Thema infektiöse Kinder und ihre Grosseltern desaströs war. Das schürte den Unmut in einer Bevölkerung, die von Lockdown, Homeschooling, Homeoffice und Kurzarbeit langsam, aber sicher die Nase voll hat.

Am Mittwoch nun haben Alain Berset, Guy Parmelin und deren Amtskolleginnen und -kollegen deutlichere Zeichen gesendet – endlich. Die Beizen dürfen am 11. Mai wieder öffnen und gleich vier Gäste pro Tisch begrüssen. Sportvereine können wieder auf den Platz, Museen ziehen die Läden hoch. Wir kehren zurück in den Alltag. Wir lernen, mit dem Virus zu leben.

Der Bundesrat hat dem Druck der Gastroverbände nachgegeben. Damit vergrössert er nicht nur die Chance auf finanzielle Rettung einer ganzen Branche, die vor Angst zerfressen ist, bankrottzugehen. Er sorgt auch dafür, dass das soziale Leben schnellstmöglich zurückkehrt. Für viele Menschen ist der Gang in die vertraute Kneipe um die Ecke unverzichtbar. Wellness für die kalte Seele.

Die Magistraten vertrauen darauf, dass ein Grossteil der Bevölkerung inzwischen weiss, wie er sich im Alltag Corona-gerecht zu verhalten hat: Hände waschen, Abstand halten. Und im Zweifelsfall eine Gesichtsmaske überziehen. Die Lockerungen des Bundesrates sind für Erwachsene.

Doch Grund zum Jubeln besteht immer noch nicht. Die zweite Corona-Welle kommt vielleicht, die Rezession in der Wirtschaft ist schon da. Unzählige Betriebe haben sich verschuldet. Die Wirtschaft muss blitzartig wieder in Schwung kommen. Mit den Turbo-Lockerungen des Bundesrates ist am Mittwoch ein grosser Schritt in die richtige Richtung gemacht worden.