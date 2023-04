Busbahnhof Laufen – Lockere Schrauben am Dach müssen ersetzt werden Nach nur sechs Jahren muss die Deckenkonstruktion des Laufener Busbahnhofs saniert werden. Der Busbetrieb soll davon unbeeinträchtigt bleiben. Lea Buser

8,5 Millionen Franken kostete der Busbahnhof in Laufen, der im Dezember 2016 in Betrieb genommen wurde. Nach nur sechs Jahren sind nun Sanierungsarbeiten nötig.

Bereits seit einiger Zeit ist dem Kanton bekannt, dass sich einzelne Schrauben lockern, welche die Deckenplatten des Busbahnhofs Laufen befestigen, wie die «bz» am Montag schreibt.

Deshalb habe man diese regelmässig nachziehen müssen, sagt Andrea Bürki, Mediensprecherin der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD), gegenüber der «bz». Nun habe man sich entschieden, die bestehenden Schrauben durch Spezial-Holzschrauben zu ersetzen.

Von einer Fehlkonstruktion wolle die BUD aber nicht sprechen. Bewegungen an der Bausubstanz seien normal, da es sich um eine Holzkonstruktion handle. Diese sei in ihrer Art nicht alltäglich, ausserdem habe sich der Erfahrungswert in der Zwischenzeit verändert.

Arbeiten dauern einen knappen Monat

Gegenüber der «bz» nennt die BUD keine Kosten der Sanierungsarbeiten. Der Kanton müsse für diese allerdings auch nicht aufkommen, sondern die Firma, die den Busbahnhof vor sieben Jahren gebaut habe. Somit ist es wahrscheinlich, dass diese sich für die lockeren Schrauben verantworten muss.

Die Nachbesserung der Dachkonstruktion soll nächste Woche starten und bis zum 5. Mai abgeschlossen sein. Innerhalb eines Monats werden die Deckenplatten abschnittsweise demontiert und schliesslich wieder an einer verstärkten Aufhängekonstruktion befestigt.

Durch die etappenweise Sanierung kann der Bushof während der gesamten Zeit wie gewohnt als Wartezone dienen. Der Busbetrieb soll also unbeeinträchtigt bleiben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.