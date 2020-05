Ausgerechnet der Corona-Kanzler – Kurz spaziert ohne Maske durch Menschenmenge Noch vor zwei Monaten verhängte Sebastian Kurz ein hartes Corona-Regime. Jetzt spaziert der Kanzler durch ein österreichisches Dorf, in dem man vom Abstand-Halten nicht viel hält. red

Ohne Maske in Vorarlberg: Ein Besuch bei Fans bringt Sebastian Kurz Kritik ein. Video: ARD/BR

Der Kanzler lässt die Maske fallen: Am Mittwoch war der österreichische Kanzler Sebastian Kurz zu Besuch in einer 5000-Seelen-Gemeinde in Vorarlberg. Er verzichtete dabei auf eine Schutzmaske – seine Anhänger auf den gebotenen Abstand. So, als hätte es Corona nicht gegeben, standen die Einwohner des Dorfs dicht gedrängt auf den Strassen.

Sowohl Kurz als auch sein Gastgeber, Landeschef Markus Wallner, verzichteten auf eine Schutzmaske. Der Bürgermeister der Gemeinde hatte zwar eine Maske dabei, trug sie aber nur als modisches Accessoire um den Hals. In Österreich gilt eine Maskenpflicht in allen geöffneten Geschäften sowie im öffentlichen Verkehr. Sie knüpft an das scharfe Regime an, das Kurz im Kampf gegen die Corona-Pandemie installiert hatte. (Lesen Sie dazu auch: Nicht einmal wenn Mama stirbt, ist ein Besuch möglich)

«Wir improvisieren da jetzt ein bisschen»

Ein veröffentlichtes Video zeigt, wie sich Kurz ohne Maske einen Weg durch die Menschenmassen bahnt und für ein paar Fotos posiert. Der in Österreich geltende 1-Meter-Abstand war aber auch bei den Selfies nur schwer einzuhalten.

«Wir haben in Österreich schneller und restriktiver reagiert als in anderen Ländern, deshalb haben wir jetzt die Möglichkeit, schneller aus dieser Krise herauszukommen», hatte Sebastian Kurz Anfang April gesagt. Foto: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Bei einer kurzen Ansprache gesteht der Kanzler dann ein: «Wir improvisieren da jetzt ein bisschen. Jetzt sind viele Leute da. Ich bitte euch alle, ein bisserl einen Abstand zu halten – so gut wie möglich.» Einige der anwesenden Zuschauer lachen.

Die Aufnahmen sorgen angesichts der strengen Corona-Regeln in Österreich für Unverständnis in den Sozialen Medien. Die Partei Neos kündigten gar an, den Kanzler wegen der Menschenansammlung anzeigen zu wollen. (Lesen Sie auch: Restaurants öffnen, das Personal trägt Masken)