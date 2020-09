Baselbieter SP-Präsidentin steht fest – Locher tritt die Nachfolge von Koller an Seit Donnerstag können keine weiteren Kandidaturen für das Präsidiumsamt der Baselbieter SP abgegeben werden. Somit ist Miriam Locher die einzige Anwärterin und muss bei der nächsten Delegiertenversammlung nur noch gewählt werden. Benjamin Wirth

Muss nur noch definitiv gewählt werden: Miriam Locher wird die neue Präsidentin der SP Baselland. Lucia Hunziker

Miriam Locher ist die designierte Nachfolgerin von Adil Koller für das Präsidiumsamt der Baselbieter Sozialdemokraten. Allfällige Gegenkandidaten hatten am Donnerstag die letzte Chance, sich bei der SP zu melden und sich der motivierten Anwärterin zu stellen. Es reichte jedoch niemand seinen Namen ein, so dass Locher an der nächsten Delegiertenversammlung als einzige Bewerberin voraussichtlich gewählt wird.

Seit Locher ihre Kandidatur Mitte Juni angekündigt hatte, galt sie als Kronfavoritin für das Amt. Sie ist die logische Nachfolge des abtretenden Präsidenten Adil Koller, der sich zukünftig nur noch den Geschäften im Landrat widmen wird. Der junge Präsident war weder erfolgreich, noch ist er gescheitert. Seine Amtszeit hatte Höhen und Tiefen. Dennoch wird Koller die eine oder andere Lücke in der Parteiführung der Baselbieter Sozialdemokraten zurücklassen.

In der Ära von Adil Koller kämpfte sich die SP zurück in die Baselbieter Regierung und konnte einige Projekte und Geschäfte umsetzen. Jetzt wird es spannend zu sehen, wie sich Locher mit den vielen Aufgaben auseinandersetzt, die auf die SP Baselland zukommen werden. Als engagierte Landrätin und Fraktionspräsidentin bringt sie sicherlich einen grossen Erfahrungsschatz mit, den sie in ihrer neuen Funktion gebrauchen wird.