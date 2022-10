Federer und die Swiss Indoors – Teil 2: Jugendjahre – Lob von Agassi, Lektion von Henman Roger Federer fehlt nach seinem Rücktritt bei den Swiss Indoors. Wir blicken in unserer Serie trotzdem zurück und beleuchten die Beziehung zwischen dem Baselbieter und dem Basler Tennisturnier. Tobias Müller

Handshake nach dem kurzen Aufeinandertreffen: Ein 17-jähriger Federer bleibt gegen Agassi chancenlos. Foto: Michael Wartenberg

Die Bewegungen sind noch nicht ganz so flüssig, die Vorhand landet ab und zu im Netz oder irgendwo. Und vom Stirnband, dass die Mähne bändigen soll, ist auch noch nichts zu sehen. 1998 tritt ein 17-jähriger Roger Federer zum ersten Mal auf dem Center Court der Swiss Indoors auf. Er ist die Nummer 396 der Weltrangliste und beim Heimturnier nur dabei, weil ihm die Organisatoren eine Wildcard geben.

In den Monaten davor versucht er sich zum ersten Mal auf der ATP-Tour: Bei den Turnieren in Gstaad und Genf scheitert er in der ersten Runde, in Toulouse schafft er es überraschend bis in den Viertelfinal. 9000 Dollar gibts dafür und Federer sagt: «Ich werde mir davon etwas Kleines kaufen. Der Rest geht auf die Bank.»

Eine Woche später steht der ehemalige Ballbub im Scheinwerferlicht der St.-Jakobs-Halle. Vor der Auslosung sagt er, dass es schön wäre, «wenn ich ein paar Matches gewinnen könnte». Die Los-Fee meint es dann nicht gut mit ihm – und irgendwie doch. Auf der anderen Seite steht der US-Amerikaner Andre Agassi, Nummer 8 der Welt und Federers Vorbild. Die BaZ titelt im Vorschaubericht: «Ein Federer in Form kann Agassi fordern».

«Grosses Talent», «hervorragende Schläge»

Nun ja, es kommt dann ein wenig anders. Vor 8000 Zuschauern gelingen dem Baselbieter ein paar nette Aktionen, Agassi sagt über seinen Gegner, dass er «ein grosses Talent» sei und «hervorragende Schläge» sowie «einen guten Instinkt» besitze – dennoch verliert Federer 3:6 und 2:6 (die Highlights zum Spiel finden Sie hier).

Ein Jahr später spielt Federer vor Heimpublikum abgeklärter und selbstsicherer. Er übersteht die ersten Runden und scheitert dann erneut an einem seiner Idole. Im Viertelfinal lässt ihm der Brite Tim Henman keine Chance.

