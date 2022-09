Es war auch schon angenehmer, Mitglied der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) zu sein. Zum Beispiel in den Neunzigerjahren, als selbst brave Bürgerliche einen Moment lang glaubten, der ewige Frieden sei ausgebrochen und eine eigene Armee gar nicht mehr so wichtig. Oder während der Abstimmung über den Gripen-Jet, als der damalige Verteidigungsminister Ueli Maurer mit einem Spielzeugchalet, dessen Dach den Luftraum visualisieren sollte, durch die Schweiz zog und an der Urne abstürzte.