Was wir lesen I – Ljudmila Ulitzkaja: «Eine Seuche in der Stadt» Vor gut vierzig Jahren schrieb die studierte Genetikerin eine Erzählung, die wieder aktuell ist. Nathan Aebi

Foto: DM

Der irrste Dialog steht auf der vorletzten Seite: «Was war das, Serjosha?», fragt die Frau eines Moskauer Amtsarztes. Der ist eben wieder nach Hause gekommen, nachdem er von einer Spezialeinheit abgeholt worden war. Doch die Männer waren nicht gekommen, um ihn in den Gulag zu stecken, wie das zu jener Zeit, wir sind im Jahr 1939, üblich war. Sie holten ihn, weil er mit einem Labormediziner in Kontakt gewesen war, der um ein Haar das ganze Land, vielleicht sogar die ganze Welt, mit einer tödlichen Seuche überzogen hätte. Der Arzt kommt also nach Hause und antwortet seiner Frau: «Dina, es war die Pest. Nur die Pest!»

Ein nicht unwesentlicher Teil der russischen Literatur besteht darin, die grauenhaftesten Lebensumstände mit ansteckender Heiterkeit zu erzählen. Es gab eine Zeit, da war ich regelrecht süchtig nach dem seelischen und materiellen Elend, in dem die Helden Dostojewskis, Bulgakows oder Makanins steckten, um von dort aus in immer unfassbarere Abgründe zu versinken. Schicksalsergeben, klarsichtig und klug, kommentierten sie ihren eigenen Untergang, als handelte es sich um ein interessantes Experiment. Irgendwann verlor ich dann das Interesse, mich nervten die Passivität der Protagonisten und der literarische Heiligenschein, den diese säkularen Märtyrer bekamen, die in seelischer Schönheit an der Bosheit des Systems und der Umstände zugrunde gehen. Doch nun hat sich etwas geändert: Die Bosheit der Umstände hat in Gestalt des Virus die ganze Welt erfasst.

Vor gut vierzig Jahren schrieb Ljudmila Ulitzkaja, eine studierte Genetikerin, die Erzählung, um die es hier geht. Eigentlich war es ein – abgelehntes – Drehbuch über eine wahre Begebenheit: Ein Labormediziner, der an einem Impfstoff gegen die Lungenpest forscht, infiziert sich aus Versehen mit dem Erreger und fährt nichtsahnend nach Moskau zu einer Konferenz. Sobald er die ersten Symptome zeigt und die Diagnose klar ist, setzt eine fieberhafte Suche nach den Kontaktpersonen ein, welche die sowjetische Welt der Dreissigerjahre auf den Kopf stellt: Stalin setzt seinen Tötungsapparat dazu ein, um Menschen zu retten, statt sie zu killen, indem der Geheimdienst tut, was er am besten kann: Personen jagen und einfangen. Die schlimme Seuche verliert, weil der böse Apparat gewinnt – und bleibt.

Wie die Sache wohl bei uns ausgeht? Wir sind wirklich Teil eines sehr interessanten Experiments.