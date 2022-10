Rapperin Lizzo spielt die Kristallflöte von Präsident James Madison in der Kongressbibliothek in Washington D.C. Foto: Shawn Miller / Library of Congress

Sie hat getwerkt! Die Rapperin, Body-Positivity-Ikone und Profi-Flötistin Lizzo stand mitten in der Kongressbibliothek in Washington D.C., blies in die ehrwürdige, einzigartige Kristall-Querflöte, die Präsident Nr. 4., James Madison, 1813 zur (zweiten) Inauguration geschenkt bekommen hatte, und wackelte dazu ein paar Sekunden mit ihrem Allerwertesten. Und bei Lizzos späterem öffentlichen Konzert in der US-Kapitale gabs das Ganze noch einmal für alle.