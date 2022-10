Parteitag der Konservativen – Die Premierministerin kämpft um die Kontrolle Ihren Parteitag hat sie überlebt. Aber wie will die Tory-Vorsitzende Liz Truss mit der wachsenden Zahl ihrer Gegner fertigwerden? Peter Nonnenmacher aus London

Hat sich in kurzer Zeit viele Feinde geschaffen: Grossbritanniens Premierministerin Liz Truss. Foto: Isabel Infantes (Keystone)

Sie stolperte nicht. Sie versprach sich nicht. Ihre halbstündige Rede stellte das Auditorium zufrieden. Als Liz Truss am Mittwoch zum Abschluss ihres Parteitags in Birmingham den Delegierten versicherte, sie habe «einen klaren Plan», gab es Beifall im Saal. Ihren Plan charakterisierte sie «mit drei Worten» – den Worten «Wachstum, Wachstum und Wachstum». Allzu lang habe das Wirtschaftswachstum im Vereinigten Königreich dahingedümpelt, sagte sie. Unternehmerinnen und Unternehmern sei allzu viel «an Last aufgebürdet» worden.