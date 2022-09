Neue britische Premierministerin – Liz Truss gibt sich «wie einst Maggie» Nach vielen politischen Kehrtwenden ist die neue Vorsitzende der Konservativen im Zentrum der Macht angekommen. Unter ihren Landsleuten und in ihrer eigenen Partei herrscht deshalb Skepsis. Peter Nonnenmacher aus London

An die Macht gekommen: Die britische Premierministerin Liz Truss vor dem Hauptquartier ihrer Konservativen Partei. Foto: Carl Court (Getty Images)

Was Liz Truss niemand abspricht, ist Entschlossenheit, ein unbeirrbarer Wille – und ein Selbstbewusstsein, um das sie viele beneiden. Anders wäre sie wohl auch kaum da angekommen, wo sie nun ist. Die konservative Politikerin, die am Montag zur neuen Tory-Chefin gekürt wurde und die am Dienstag in London die Leitung der Regierungsgeschäfte übernimmt, hatte sich schliesslich gegen beträchtliche Widerstände durchzusetzen.