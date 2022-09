EU-Verhandlungen – Livia Leu warnt in Basel vor den Schwächen im Sicherheitsrat Die EU-Chefunterhändlerin referierte am Montag im Congress Center Basel über den Stand der Verhandlungen mit der EU sowie die weltweiten Folgen des Angriffs auf die Ukraine. Dorothea Gängel

Staatssekretärin und EU-Chefunterhändlerin Livia Leu lässt sich nicht gerne aufhalten. Foto: Nicole Pont

Seitdem die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU über das institutionelle Rahmenabkommen 2018 abgebrochen wurden, kommt man nicht richtig vom Fleck. Mit Spannung wartete man daher am Montag anlässlich eines Vortrags von Staatssekretärin und EU-Chefunterhändlerin Livia Leu vor der Statistisch-Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Basel (SVG) im Congress Center auf Neuigkeiten. Doch Leu musste das Publikum enttäuschen. Sie machte unmissverständlich klar, dass man sich nach wie vor in der Sondierungsphase befinde. Die fünfte Runde steht im Oktober an.

Ein Jahr nach Beendigung der Verhandlungen habe sich der Bundesrat neu positioniert und im Rahmen eines Verhandlungspaketes offeriert, auch auf die Anliegen der EU einzugehen, sagte Leu. Die Erweiterung der Verhandlungsmasse durch den Paketansatz erleichtere Kompromisse und ermögliche den notwendigen Interessenausgleich. Die laufenden Sondierungen zeigten allerdings auch, dass die EU sich schwertue, sich inhaltlich vom institutionellen Abkommen zu lösen.

Es bestünden nach wie vor substanzielle Differenzen. Beispielhaft nannte Leu die Nicht-Assoziierung der Schweiz am Forschungsprogramm Horizon Europe, was dem Forschungsstandort Europa als Ganzem schade. Leider habe auch das Zusammenrücken in Europa angesichts des Ukraine-Kriegs nicht zu einer flexibleren Haltung der EU gegenüber der Schweiz geführt. Das, obwohl diese sämtliche Massnahmen übernommen habe.

Mit Blick auf den bevorstehenden Einsitz im UNO-Sicherheitsrat in der Periode 2023/2024 gab sich Leu optimistisch. Dies sei – nach 20 Jahren Mitgliedschaft in der UNO – ein grosser Moment für die Schweiz und eröffne neue Chancen für die Aussen- und Sicherheitspolitik. Der Ukraine-Krieg habe die immanenten Schwächen des Sicherheitsrats überdeutlich gemacht.

Dass Russland als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates so unverfroren gegen die Charta verstossen habe, stelle eine Bedrohung für die UNO und ihre Glaubwürdigkeit dar. Mit ihrer Expertise im Bereich der Schutzmachtmandate bestehe hier Potenzial, die Schweiz noch besser für ihre Dienste zu positionieren.

«Die Sicherheitsarchitektur Europas liegt in Scherben.» Livia Leu

Der Angriffskrieg Russlands bedeute für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eine markante Erschwerung und verunmögliche teilweise die Umsetzung ihres Mandates. «Die Sicherheitsarchitektur Europas liegt in Scherben», sagte Leu. Gleichzeitig erlebe die Nato einen unerwarteten Höhenflug in Europa und sogar eine Erweiterung um Schweden und Finnland. Für die Schweiz sei ein Beitritt derzeit keine mehrheitsfähige Option. Sie könne aber die Zusammenarbeit weiter ausbauen, beispielsweise durch die Teilnahme an zusätzlichen Friedensmissionen.

Livia Leu ist eine Kämpferin. Das hat sie in ihrer Vergangenheit als Diplomatin in den USA oder im Iran bewiesen. Dass ihr der derzeitige Stillstand im EU-Dossier missfällt, das unterstrich sie in ihrem Vortrag mehrfach. Doch sie schaut vorwärts und verabschiedete sich in Basel mit den Worten: «Als Diplomatin muss ich optimistisch sein, sonst könnte ich den Job nicht machen.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.