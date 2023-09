95' Tor für den FCB!

Dem FCB gelingt in der letzten Sekunde der Ausgleich! Und das Tor fiel so: Einen hohen Ball in den Strafraum lässt Jovanovic per Kopf in die Mitte zu Barisic abtropfen. Dessen Schuss klärt Brecher in die Füsse von Gabriel Sigua, der zum 2:2-Ausgleichstreffer für den FCB abstauben kann. Danach kommt es – wie schon im letzten Klassiker im Mai – zu wilden Szenen. Katic und Xhaka geraten erneut in eine Auseinandersetzung, in der es an gegenseitigen Beleidigungen und Provokationen definitiv nicht gemangelt hat. Katic muss von seinen Mitspielern festgehalten werden, da sich unter anderem auch die Routiniers Hitz und Frei lautstark in den Konflikt einschalten und Katic anschreien. Am Ende dieser Rudelbildung behält San einen kühlen Kopf und verwarnt mehrere Spieler: Es wären dies Finn van Breemen und Taulant Xhaka auf der Basler Seite, und Adria Guerrero auf der Zürcher Seite. Abzuwarten bleibt, wieso Katic ohne Verwarnung davonkommt. Die Antwort darauf wird es vermutlich erst in der Nachbesprechung dieser Partie geben.