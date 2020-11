Live: Crypto-Affäre - ein Skandal?

Was wusste der Bundesrat?

Die zuständigen Bundesräte haben laut GPDel-Bericht nichts von alledem gewusst. Ist das glaubwürdig? Wollten sie es nicht wissen oder konnten sie es nicht wissen? Res Strehle bezweifelt das. «Es bleibt eine journalistische Herausforderung, das herauszufinden. Und dieses Puzzlestück werden wir auch noch finden. Es ist für mich absolut ausgeschlossen, dass es nicht politische Verantwortliche gab, die darüber Kenntnisse hatten.» Man habe hier sehr professionell ein Stopstein vor die politisch Verantwortlichen gesetzt, damit diese nicht ein einen Strudel gerissen werden würden.

Hat sich Heer dann richtig darum bemüht, herauszufinden, was die Bundesräte tatsächlich wussten? «Wir können nur das schreiben, was wir herausgefunden haben. Wir haben sämtliche Gutachten durchgeschaut und auch seriöse Befragungen durchgeführt. Wenn die Alt-Bundesräte sagen, sie hätten nichts gewusst, dann müssen wird das auch so schreiben. Wir haben keinerlei Belege gefunden.» Nicht einmal der Nachrichtendienst-Chef selber hätte davon gewusst. «Wir haben uns wirklich ganz fest in dieses Thema hineingekniet.»

Strehle dazu: «Natürlich ist nirgends vermerkt, dass beispielsweise Bundesrat Villiger informiert war.» Bei allem Verständnis für Heers Arbeit, da sei naive gearbeitet worden. Heer kontert: «Wir können da nicht mit Waterboarding foltern, um zu Aussagen zu gelangen.» Unschuldige könnten doch nicht einfach ohne Beweise belastet werden.