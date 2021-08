Umfrage unter Jugendlichen – Littering: Alle stört es, aber keiner will schuld daran sein Das Rheinufer ist einer der Abfall-Hotspots von Basel. Wir haben junge Menschen gefragt, warum viele ihren Müll nicht selbst entsorgen – und wie Expats Basel im Vergleich zu anderen Städten sehen. Tobias Burkard

Bierdosen werden am Rheinufer häufig einfach liegen gelassen – diese hier nicht, verspricht der junge Mann. Foto: Mimmo Muscio

Sommer, Sonne und gute Laune: Das Wetter beschert uns nach dem bisher verregneten Sommer doch noch einige schöne Tage. Das führt dazu, dass sich die üblichen verdächtigen Ausgangsorte wieder füllen. So auch das Rheinufer, das an diesem Sommerabend voller Menschen ist. Das Problem daran: Am nächsten Morgen werden die Spuren des Abends in Form von achtlos liegen gelassenem Müll zu sehen sein.

Und dies, obwohl die Bevölkerung seit Jahren auf die Littering-Thematik aufmerksam gemacht wird und sich selbst daran stört. Woran liegt dieser Widerspruch? Wir haben mit den vermeintlichen Abfallsündern am Rheinufer gesprochen und sie nach ihrer Bilanz gefragt: Räumen sie den Müll immer weg? Wo sehen sie Verbesserungspotenzial, und wie sieht Basel in den Augen von Expats aus?