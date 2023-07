Die Basler GLP mit Parteipräsidentin und Nationalrätin Katja Christ tritt mit sechs Unterlisten zu den eidgenössischen Wahlen an – ein Manöver, mit dem sich mögliche Bündnispartner über den Tisch haben ziehen lassen. Foto: Raphael Moser

In den Medien wird seit Wochen über Listenverbindungen für die eidgenössischen Wahlen berichtet. So geht beispielsweise die SVP in Zürich und in Baselland eine Listenverbindung mit der FDP ein. So soll das bürgerliche Lager gestärkt werden, was Sinn macht – immerhin stehen sich FDP und SVP nahe. Die GLP, für ihre Windfahnenpolitik bekannt, ist wie üblich wirr. So geht die angeblich «nicht linke» Partei in mehreren Kantonen eine Listenverbindung mit den Grünen und der SP ein (so etwa in St. Gallen und im Aargau).