Listenverbindungen sind entscheidend – Wie die Mitte den Basler Grünen den Nationalratssitz abnahm Die Überraschung bei den Nationalratswahlen 2011: Rot-Grün verliert einen Sitz an das neue Mitte-Bündnis von Markus Lehmann (CVP). Droht den Linken dieses Jahr ein vergleichbares Debakel? Thomas Dähler

CVP-Präsident, Grossratspräsident, Wahlkämpfer: 2011 entschied Markus Lehmann den Kampf um einen Nationalratssitz gegen Anita Lachenmeier (Grüne) für sich. Foto: Kostas Maros

Der aktuelle Zoff um die sechs Unterlisten der Grünliberalen (GLP) in der Koalition mit Mitte, FDP und LDP weckt Erinnerungen an die Nationalratswahlen 2011. Damals hat CVP-Präsident Markus Lehmann die «Mitte» erfunden, Jahre bevor seine Partei sich in «Die Mitte» umtaufte. Die CVP ist damals in Basel-Stadt unter diesem Label mit den Grünliberalen, der BDP, der EVP und zusätzlich vier Unterlisten ein Bündnis eingegangen. Das reichte dem amtierenden Grossratspräsidenten Lehmann im Oktober 2011 zum überraschenden Wahlcoup. Das Nachsehen hatten das rot-grüne Bündnis und die abgewählte Grünen-Nationalrätin Anita Lachenmeier.

Damals waren es die Bürgerlichen aus der FDP und der LDP, die sich über den mathematischen Koalitionscoup der CVP und ihrer Partner in der politischen Mitte empörten. LDP-Doyen Andreas Burckhardt stellte sich zudem auf den Standpunkt, ein Nationalratswahlkampf gezieme sich für einen amtierenden Grossratspräsidenten nicht. Doch die Befürchtungen der Bürgerlichen waren vergeblich: Es waren die Linken, die schliesslich das Nachsehen hatten und im Oktober 2011 die mathematischen Koalitionsrechnungen der von Lehmann ins Leben gerufenen Mitte mit einem Sitzverlust bezahlen mussten.

5,2 Prozent reichten für ein Mandat

Zwar erreichten die Grünen damals einen Stimmenanteil von 11,2 Prozent. Lehmanns CVP erzielte 5,2 Prozent, doch sie kam zusammen mit allen verbundenen Listen und Unterlisten auf 17,1 Prozent. Da half den Grünen auch das gute SP-Resultat von 30,6 Prozent nicht. Die Sozialdemokraten erhielten zwei Sitze, FDP, CVP und SVP je einen – ein Triumph für die Mitte.

Listenverbindungen dienen dazu, dass Parteien mit ähnlichen politischen Zielsetzungen ihre bei der Sitzverteilung nicht benötigten Reststimmen an Koalitionspartner weitergeben können. Schliessen sich die Parteien zu Listenverbindungen oder zu Unterlistenverbindungen zusammen, werden ihre bei der Mandatsvergabe nicht benötigten Reststimmen zusammengezählt, sodass damit ein zusätzliches Restmandat gewonnen werden kann. In den letzten Jahren hat das stark aufgesplittete Feld der Parteien in der politischen Mitte in den Kantonen am meisten davon profitiert.

Der Schlüssel zum Erfolg Lehmanns 2011 in Basel-Stadt waren Listenverbindungen, die vor den Wahlen rechnerisch und politisch exakt analysiert worden waren – und dazu die Devise, sich über nicht verbindliche Traditionen und Gepflogenheiten hinwegzusetzen. Lehmann begründete damals seine Koalition der Mitte gegenüber der BaZ einerseits damit, dass die Mitte in einer eigenen Koalition rechnerisch die grösste Chance auf einen Sitzgewinn habe, und andererseits, dass man sich politisch von der rechten SVP abgrenzen wolle, deren politische Zielsetzungen zu weit von jenen der Mitte entfernt seien. CVP-Präsident Lehmann damals: «In der Parteibasis ist es ein No-Go, mit der SVP in die Wahlen zu steigen.»

Dass ein amtierender Grossratspräsident keinen nationalen Wahlkampf bestreiten soll, war zuvor lediglich eine Gepflogenheit. Sich darüber hinwegzusetzen, versprach erhöhte Aufmerksamkeit bei potenziellen Wählerinnen und Wählern.

Hat Rot-Grün erneut das Nachsehen?

Der Coup der Mitte gegen Rot-Grün könnte sich im kommenden Herbst wiederholen. Diesmal sind es die Grünliberalen, die sich um eine geschickte Koalition bemüht haben, um den gefährdeten Sitz von Katja Christ zu verteidigen. Christ ist vor vier Jahren dank inzwischen nicht mehr erlaubten Unterlistenverbindungen verschiedener Parteien gewählt worden. Neu stehen Basel-Stadt jedoch nur noch vier statt wie bisher fünf Sitze im Nationalrat zu – womit klar ist, dass eines der heute fünf Basler Nationalratsmitglieder über die Klinge springen wird.

Katja Christ und die Grünliberalen haben sich nun so positioniert, dass die Chancen auf einen neuen Erfolg intakt sind. Die angekündigten Unterlistenverbindungen mit sieben GLP-Listen in der Koalition mit CVP, FDP und LDP könnten die Linken einen Nationalratssitz kosten. Mit sieben Listen werden es insgesamt 28 Grünliberale sein, die die Wählerschaft mobilisieren – darunter mit Bülent Pekermann der amtierende Grossratspräsident, wie 2011 Lehmann.

Die Strategie lässt darauf schliessen, dass die Basler Grünliberalen in den kommenden Wochen in einem aktiven Wahlkampf alles unternehmen werden, um erneut genügend Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Wahlkampf: das können die Grünliberalen. Schon bei den letzten nationalen Wahlen haben die Grünliberalen in den Kantonen am meisten Mandate über geschickte Listenverbindungen gewonnen.

In Basel stehen FDP und LDP als Bündnispartner den vielen Unterlisten der Grünliberalen zwar kritisch gegenüber. Doch um ihre eigenen Chancen nicht zu gefährden, akzeptieren sie die Vorgabe der GLP; es bleibt auch weiterhin möglich, dass die FDP mit Spitzenkandidat Baschi Dürr den Nationalratssitz gewinnt. Und Die Mitte, wie die CVP jetzt offiziell heisst, dürfte heimlich darauf hoffen, dass in ferner Zukunft auch wieder einmal jemand aus ihren Reihen von einer Listenverbindung in der politischen Mitte profitieren kann.

Gefährdet: Die SP-Mandate

Das erste Mandat der GLP-Mitte-FDP-LDP-Koalition wird mit grösster Sicherheit an Patricia von Falkenstein (LDP) gehen. Offen ist im Kampf um einen allfälligen zweiten Sitz der Koalition, ob die GLP oder die FDP vorne liegt. Bei den Grossratswahlen lag die FDP noch 0,6 Prozent vor der GLP. Doch Katja Christs Bisherigenbonus und der Aufwärtstrend ihrer Grünliberalen könnten dies umkehren.

Gelingt die Wahlstrategie der GLP-Mitte-FDP-LDP-Koalition, müsste eines der drei linken heutigen Nationalratsmitglieder die Abwahl hinnehmen. Gefährdet sind die Mandate von Mustafa Atici (SP), Sarah Wyss (SP) und Sibel Arslan (Grüne). Am wenigsten zu fürchten hat dabei Sibel Arslan. Sie war es auch, die 2015, nach vier Jahren, Lehmanns Gastspiel in Bern beendete – und das Revancheduell gegen die Mitte zugunsten der Grünen entschied.

Thomas Dähler ist Journalist und publiziert seit 2013 Beiträge in der BaZ. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.