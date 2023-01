Tochter von Elvis – Lisa Marie Presley mit 54 Jahren gestorben Nach einem Herzstillstand musste Lisa Marie Presley, die Tochter von Elvis Presley, in ein Spital gebracht werden. Nun ist sie tot.

Ist nach einem Herzstillstand gestorben: Lisa Marie Presley. (Archivbild) AFP/Jason Merritt

Die Tochter von Rock’n'Roll-Legende Elvis Presley, Lisa Marie Presley, ist tot. Die US-Sängerin sei nach einem Herzstillstand im Alter von 54 Jahren gestorben, berichteten US-Medien am Donnerstag übereinstimmend. Ihre Mutter Priscilla Presley hatte zuvor auf Twitter mitgeteilt, dass ihre Tochter «als Notfall ins Spital eingeliefert» worden sei. Sie bat darum, die Privatsphäre der Familie zu achten.

Lisa Marie Presley war das einzige Kind von Elvis und Priscilla Presley. In der Vergangenheit machte die Sängerin und Autorin unter anderem mit einer anderthalbjährigen Ehe mit Pop-Ikone Michael Jackson und einer nur drei Monate währenden Ehe mit US-Schauspieler Nicolas Cage Schlagzeilen.

Am 1. Februar wäre Lisa Marie Presley 55 Jahre alt geworden. Am Dienstagabend hatte sie mit ihrer Mutter noch an der Gala zur Verleihung der Golden Globes teilgenommen. Dabei war der US-Schauspieler Austin Butler für seine Titelrolle im Film «Elvis» als bester männlicher Schauspieler in einem Drama ausgezeichnet worden.

AFP/chk

