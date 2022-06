Gallery Ann Mazzotti – Lisa Lurati macht Natur zu Kunst Die Arbeiten der Künstlerin aus Lugano sind in der Galerie an der Horburgstrasse zu sehen, die hauptsächlich Frauen in ihrem Programm hat. Julia Konstantinidis

Naturverbunden und geheimnisvoll: Die Radierungen von Lisa Lurati in der Gallery Ann Mazzotti. Foto: Serge Hasenböhler

Es könnten Wirbel sein, oder Kreise eines Zyklus. In welches Universum führen die dunklen Zentren in der Bildmitte? Die Dreierserie der Radierungen von Lisa Lurati, die in der Gallery Ann Mazzotti ausgestellt sind, lassen den Betrachtenden viel Raum, in eigene Gedankenwelten einzutauchen. Dabei gibt es inmitten der Radierungslinien zahlreiche Figuren und Formen zu entdecken, die mal geheimnisvoll, mal schalkhaft ins Auge springen.