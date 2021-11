Gemeinderatswahl – Linksrutsch in Gelterkinden Der Parteilose Rico Tirri schlägt die bürgerliche Sonia Gubitoso deutlich. Thomas Gubler

Der Parteilose Rico Tirri geht bei den Gemeinderatswahlen in Gelterkinden als klarer Sieger hervor. Foto: zvg

Wer sich in den vergangenen Tagen in Gelterkinden umgehört hatte, erhielt den Eindruck, dass Federico «Rico» Tirri (53) vor seiner Konkurrentin vom Bürgerlichen Zusammenschluss (BZG), Sonia Gubitoso (51), leicht in Führung liegen könnte. Am Sonntag war das Resultat der Gemeinderatsersatzwahl für den zurückgetretenen Stefan Ruesch (BZG) dann aber deutlich: Der Parteilose Rico Tirri, der sich dem linken politischen Spektrum zuordnet und entsprechend von der SP, den Grünen und der EVP unterstützt wurde, schlägt Sonia Gubitoso klar. Bei 2267 gültigen Stimmen und einer Stimmbeteiligung von rund 60 Prozent wurde Tirri mit 1508 Stimmen neu in den Gemeinderat gewählt. Sonia Gubitoso Menzel kam auf 676 Stimmen. Auf «andere» entfielen 83 Stimmen.

Der BZG konnte damit seinen vierten Sitz nicht verteidigen, weshalb es im Gelterkinder Gemeinderat zu einem Linksrutsch kommt. Und dies, obschon die SP keinen eigenen Kandidaten für die Nachfolge von Stefan Ruesch stellen konnte. Neu gehören der siebenköpfigen Gemeindeexekutive noch drei Vertreter des BZG (bisher vier), zwei von der SP, mit Gemeindepräsident Peter Gröflin ein Vertreter der EVP und ein dem linken Spektrum angehörender Parteiloser an. Und weil die EVP in Gelterkinden relativ nahe bei der SP angesiedelt ist, kann man künftig von einer Mitte-links-Mehrheit im Gemeinderat sprechen.

BZG in Zugzwang

Das bringt die SP Gelterkinden, die zwar einen relativ soliden Eindruck hinterlässt, beim Nachwuchs aber etwas schwächelt, fast schon unverhofft in eine günstige Ausgangslage, den BZG dagegen in Zugzwang. Denn am 13. Februar 2022 finden erneut Ersatzwahlen in den Gemeinderat statt. Dann wird nämlich der Nachfolger oder die Nachfolgerin für den per 31. März 2022 zurücktretenden BZG-Gemeinderat und FDP-Landrat Stefan Degen gewählt.

Für diese Wahl muss der Bürgerliche Zusammenschluss zwingend einen wählbaren Kandidaten oder eine Kandidatin präsentieren, während sich die Linke zurücklehnen kann. Zumindest kann die SP Gelterkinden dann aus guten Gründen auf eine Kandidatur verzichten und muss nicht wie dieses Mal auf die «Schützenhilfe» eines Parteilosen zählen.

