Departementsvorsteher Beat Jans. Foto: Pino Covino

Die «SonntagsZeitung» hat mal wieder geschafft, was eine Sonntagszeitung immer schaffen will: eine Geschichte schreiben, die in der Woche darauf kontrovers besprochen wird. Sie hat eine Studie ausgewertet und bilanziert: «Links, urban, gebildet – und intolerant». Jene, die sich für besonders offen halten, akzeptierten andere politische Meinungen am wenigsten.