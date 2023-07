Junge Menschen, die sich für tolerant halten, andere Meinungen aber nur schlecht ertragen, heissen Yips: «Young illiberal progressives», so viel wie junge, engstirnige Progressive. Foto: Getty Images

Auf dem Land lehnen sie Andersdenkende ab, in der Stadt sind sie offen. Klar: weil man in dörflichen Gefilden rechts und engherzig, in urbanen Gegenden aber links und tolerant ist. Das Klischee klingt vertraut und wird nicht zuletzt beim oft beklagten Stadt-Land-Graben gerne bemüht. Falsch ist es trotzdem, wie eine gross angelegte Studie des Mercator Forum Migration und Demokratie am Zentrum für Verfassungs- und Demokratieforschung der Technischen Uni Dresden zeigt.