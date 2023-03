«Los emol» – der BaZ-Podcast – Linke Wohnpolitik auf dem Prüfstand: Straft sie den fairen Kleinvermieter ab? SP-Politiker Ivo Balmer und Hauseigentümer Karl Linder liefern sich im BaZ-Podcast ein Wortgefecht über Fragen, die derzeit viele Vermieterinnen und auch Mieter im Kanton beschäftigen. Katrin Hauser

SP-Grossrat Ivo Balmer (links im Bild) ist skeptisch, ob sich die Renovation für Hauseigentümer Karl Linder wirklich nicht lohnt. Foto: Dominik Plüss

Hauseigentümer Karl Linder möchte eine seiner Wohnungen renovieren. Aber: «Es lohnt sich nicht.» Er hadert mit einem neuen Gesetz im Kanton Basel-Stadt, das derzeit einigen Vermieterinnen und Vermietern Kopfzerbrechen beschert. Denn: Sie dürfen die Mietzinse nur noch sehr beschränkt erhöhen.

Wo liegt der Ursprung dieses Problems? Haben Basler Hauseigentümer einfach zu wenig Geld zur Seite gelegt für Renovationen?

Oder werden faire Vermieter eben doch durch die neue Wohnschutzregelung im Kanton Basel-Stadt abgestraft?

Für Karl Linder ist der Fall klar: «Wegen dieses Bürokratiemonsters stehen nun mehrere Wohnungen in Basel leer. Das müsste eigentlich für alle ein Ärgernis sein – auch aus Mietersicht», sagt er im BaZ-Podcast «Los emol». Seine Investition würde ihn rund 80’000 Franken kosten. Danach dürfe er die Miete lediglich um 77 Franken monatlich erhöhen. «Wer rechnet, lässt die Hände davon.»

Ebenfalls zu Gast im Podcast ist SP-Grossrat Ivo Balmer. Er hat die Initiative «Ja zum echten Wohnschutz», auf der das neue Gesetz gründet, unterstützt. Und das tut er noch heute. Er sieht die Sache anders als Linder. Eine Küche, die so in die Jahre gekommen sei wie jene in besagter Wohnung, müsse sowieso renoviert werden, sagt er. «Das ist die Pflicht des Eigentümers und muss mit den bisherigen Mieteinnahmen gedeckt werden.»

