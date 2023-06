Die Direktorin des Arbeitgeberverbandes sagt im Interview, dass ihre Befürchtungen eintreten würden. Der Basler Mindestlohn reduziere die Anzahl Jobs für Menschen, die nur schwer in den Arbeitsmarkt eintreten.

Frau Schenker, in Basel-Stadt gilt der Mindestlohn seit rund einem Jahr. Was berichten Ihnen die Arbeitgeber seither?

Wir haben die Unternehmen nach der Abstimmung zwar umfassend informiert, damit sie den Mindestlohn korrekt umsetzen. In den letzten Monaten mussten wir in unserer Rechtsberatung dennoch feststellen, dass es noch viele Unsicherheiten gibt. Wir erhielten diverse Rückmeldungen von betroffenen Firmen. Ein Beispiel für negative Auswirkungen sind die Taxifahrer: Sie gaben in den Medien zu reden, weil sie wegen der Einführung des Basler Mindestlohns entlassen und zur Selbstständigkeit ermuntert wurden.