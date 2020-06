Schwere Vorwürfe in Münchenstein – Linke greifen abtretenden Gemeindepräsidenten an Giorgio Lüthi kandidiert nicht mehr für das Gemeindepräsidium in Münchenstein. Anstatt sich aus den kommenden Wahlen rauszuhalten, greift er aktiv ein – zum Nachteil der Sozialdemokraten. Benjamin Wirth

Giorgio Lüthi wird sein Amt als Gemeindepräsident Münchensteins abgeben. Foto: Kostas Maros

Viele Einwohner der Gemeinde Münchenstein waren überrascht, als sie in der letzten Woche ein Schreiben des abtretenden Gemeindepräsidenten Giorgio Lüthi (CVP) in ihren Briefkästen vorgefunden hatten. Lüthi bedankt sich darin bei den Menschen und beschreibt, wie emotionslos ein Abschied während Corona sei. Danach erläutert er, was sein Nachfolger für Qualitäten mitbringen muss, um als Gemeindepräsident zu bestehen. Dabei belässt es Lüthi jedoch nicht; gegen Ende gibt er eine deutliche Wahlempfehlung für den liberalen Kandidaten Daniel Altermatt (GLP) und gegen seine Amtskollegin und Vizepräsidentin Jeanne Locher (SP) ab.