92-Millionen-Paket für Basel-Stadt – Linke Finanzdirektorin senkt allen die Steuern – selbst den Superreichen Die Sozialdemokratin Tanja Soland kommt vor allem dem Mittelstand und den Familien entgegen. Gleichwohl gibt es Kritik aus den eigenen Reihen. Leif Simonsen

Auch der Villenbesitzer im Gellertquartier kommt in den Genuss von Steuererleichterungen.

Foto: Christoph Stulz

Die basel-städtische Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) präsentierte am Freitag ihr Steuersenkungspaket in der Höhe von 92 Millionen Franken, das bereits im nächsten Jahr in Kraft treten soll. Dabei handelt sich um einen Gegenvorschlag zur Gemeindeinitiative «Entlastung von Familien» von Riehen, die eine Erhöhung des Kinderabzugs fordert. Soland betonte zwar, dass dank des Überschusses im Stadtkanton sämtliche Steuerzahlerinnen und Steuerzahler entlastet werden könnten. Und doch gibt es Unterschiede.

Wer profitiert am meisten?