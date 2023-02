Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Linke Debütanten, späte Prellböcke – und ein Dieb namens Zeqiri Beim 2:0-Triumph über Trabzonspor spielen einige FCB-Profis ungewohnte Rollen und verdienen sich nicht wenige eine hohe Bewertung. Oliver Gut Dominic Willimann

Stiehlt Michael Lang den Ball und das Tor – jubelt danach aber nicht lange allein: Andi Zeqiri. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus).

Marwin Hitz: 5,5

Darf dank Trézéguets Schuss und Burgers Ablenker früh seine Reflexe unter Beweis stellen und lenkt den Ball im Stile eines Eishockey-Goalies mit der rechten Fanghand übers Tor (11.). Guckt dann Basektas so böse an, dass dieser den Elfmeter am Tor vorbeischiesst (27.). Rettet später in extremis gegen Maxi Gomez, da er diesem den Ball mit dem Fuss ans Schienbein spediert, bevor er ihn auch noch trifft. Der VAR bewahrt ihn da in einer 50:50-Situation vor einem Elfmeter, den der Ref schon gegeben hat. Schliesslich hält er seinen Kasten rein, nachdem er in der Nachspielzeit auch noch den Schuss von Bartra pariert. Vorzügliche Partie.

Michael Lang: 5

Er ist insgesamt solide als Rechtsverteidiger. Und er ist kurzzeitig brillant, als er mit einem langen Ball perfekt Amdouni findet und der in der 13. Minute allein vor Cakir zum 1:0 trifft. Ein guter Abend für den Routinier.

Andy Pelmard: 5,5

Mal klärt er. Mal blockt er. Mal läuft er dem Gegner den Ball ab. Und vor allem wirkt er von A bis Z hoch konzentriert. Dem Innenverteidiger scheint es zu bekommen, dass er wieder regelmässig Innenverteidiger spielen darf.

Fabian Frei: 5

Darf oder muss für den zuletzt wackligen Adams in der Innenverteidigung ran. Ist dabei nicht so auffällig wie Nebenmann Pelmard. Aber er ist mit seiner Erfahrung und seinen Aktionen trotzdem ein klares Plus an diesem begeisternden Abend.

Anton Kade: 4

Dafür, dass er nicht als Linksverteidiger bekannt ist, zeigt er ein achtbares FCB-Debüt auf dieser für ihn ungewohnten Position. Aber der Elfmeter, den er etwas ungestüm verschuldet, gibt einen Minuspunkt – auch dann, wenn er danach verballert wird. Geht in der 69. für Lopez raus.

Hugo Novoa: 4

Er ist von allen Basler Angriffsspielern der unauffälligste. Aber er leistet mit seinem Einsatz bis zur Auswechslung in der 63. trotzdem einen Beitrag, dass der FCB bis zu diesem Zeitpunkt seine frühe 1:0-Führung halten kann.

Taulant Xhaka: 4,5

Nun, da sein hoch dotierter Vertrag in die Länge gestreckt wurde, kann er sich ganz auf das Fussballspielen konzentrieren. Das macht er in dieser Partie mit gewohntem Biss und einer schönen Freistoss-Flanke auf den Kopf von Zeqiri (30.). Geht in der 63. raus.

Wouter Burger: 5

Ist im zentralen Mittelfeld nicht weniger solid als Nebenmann Xhaka, hat dabei aber noch Musse und Rüstzeug zum einen oder anderen offensiven Impuls. Gute Partie des Niederländers.

Zeki Amdouni: 6

Er läuft etwas überraschend als linker Flügel auf, der bei Ballbesitz aber immer wieder in die Spitze vorstösst. Ist auch in dieser Rolle das, was er in den vorangegangenen Partien oft war: Der inspirierteste, gewinnbringendste Basler Offensivspieler. Schiesst folgerichtig das 1:0 (13.) und ist mit seinem guten Querpass auf Lopez auch am 2:0 massgeblich beteiligt (76.).

Andy Diouf: 4,5

Heiko Vogel beordert den Zentrumsspieler überraschend in den Sturm. Dass dies nicht seine bevorzugte Position ist, kann er nicht ganz verbergen. Und doch gelingen ihm immer wieder brauchbare Aktionen. Wechselt dann ins zentrale Mittelfeld, als es beim FCB in der 63. zu einem Doppelwechsel kommt und dabei Xhaka vom Feld geht.

Andi Zeqiri: 4,5

Er hat diesen Kopfball in der 30., den Cakir pariert. Davor und danach hat er lange nicht viel. Dann kommt diese 76. Minute, in der er auch zum Deppen des Abends werden könnte: Nimmt dem einschussbereiten Lang den Ball weg, verwehrt ihm so den Abstauber-Treffer – und darf sich Sekundenbruchteile später doch als Held fühlen, da er aus der Drehung zum 2:0 trifft, was dem FCB letztlich den Achtelfinal-Einzug in der Conference League sichert.

Darian Males: 4,5

Kommt in der 63. für Xhaka, spielt aber als zweiter Stürmer, während Diouf ins Mittelfeld zurückbeordert wird. Hat ein, zwei gute Szenen und mit seinem Einsatz Anteil an diesem schönen Sieg.

Dan Ndoye: 5

Kommt in der 63. für Novoa und übernimmt dessen Platz am rechten Flügel. Gefällt dabei nicht nur durch ein, zwei schöne Vorstösse und Dribblings, sondern ist auch am Treffer zum 2:0 (76.) beteiligt. Aufgabe gut erfüllt.

Sergio Lopez: 5

Wenn schon Anton Kade auf der linken Seite verteidigen kann, dann kann das Sergio Lopez auch. So oder ähnlich dürfte sich das jedenfalls Heiko Vogel denken, als er den Spanier in der 69. für den Deutschen bringt. Doch Lopez kann noch mehr: Schaltet sich in der 76. in die Offensive ein, wird von Amdouni gefunden und schlenzt den Ball so gefährlich aufs Tor, dass Cakir nur so parieren kann, dass der Ball zur Vorlage für Lang, aber zum Tor für Zeqiri wird.

Kasim Adams: –

Kommt in der 82. für Zeqiri. Agiert aber nicht als Stürmer, sondern als Prellbock vor der eigenen Vierer-Abwehrkette. Die Rechnung geht auf – zu kurz im Spiel für eine Benotung ist er trotzdem.

