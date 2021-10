Kommentar zum Covid-Gesetz – Linke Bedenken stärken Debattenkultur

Die 3-G-Regel wird neu auch von einigen Linken kritisiert. Foto: Keystone

Laura Grazioli hat lange mit sich gerungen, ob sie den Weg an die Öffentlichkeit gehen möchte. Verschwörungstheoretiker, Impfskeptiker oder Massnahmenleugner: In diesen Topf will die Baselbieter Grünen-Landrätin nicht geworfen werden. Dennoch spricht sie sich öffentlich gegen das Covid-Gesetz aus und beweist grossen Mut.

Sie widersetzt sich nicht nur der eigenen Partei – die Grünen befürworten die Vorlage und haben die Ja-Parole bereits gefasst –, sondern liefert sich selbst einer Gesellschaft aus, die sich zunehmend in einem Grabenkampf befindet. In breiten Teilen der Bevölkerung existieren nicht nur Geimpfte oder Ungeimpfte – nein, man ist auch mit voller Überzeugung für oder gegen die Impfung. Ein Dazwischen gibt es nicht mehr. Sich als anerkannte Politikerin und mögliche Regierungsratskandidatin in einem solch emotionalen Diskurs deutlich gegen den Mainstream zu stellen, ist Grazioli hoch anzurechnen.