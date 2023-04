Eklat in der Premier League – Linienrichter verliert die Fassung und teilt mit dem Ellenbogen aus Beim Spiel Liverpool - Arsenal sorgt Linienrichter Konstantin Hatzidakis für negative Schlagzeilen. Die Liga hat bereits eine Untersuchung angekündigt.

Viel Gesprächsstoff in der Halbzeit und nach der Partie: Liverpool-Spieler Jordan Henderson diskutiert mit Übeltäter Konstantin Hatzidakis. Foto: Getty Images

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben die englische Meisterschaft wieder ein wenig spannender gemacht. Die Reds kamen in einem spektakulären Premier-League-Spiel trotz eines 0:2-Rückstandes zu einem 2:2 gegen Tabellenführer FC Arsenal.

Zu reden gab nach der Partie aber weniger das Sportliche, sondern eine Aktion von Linienrichter Konstantin Hatzidakis, der Liverpool-Spieler Andy Robertson am Ende der ersten Hälfte einen Ellbogenschlag verpasst hatte. Der schottische Nationalspieler protestierte sofort bei Schiedsrichter Paul Tierney, der allerdings Robertson die Gelbe Karte zeigte.

«Ich habe es nicht gesehen», sagte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. «Ich habe mitbekommen, was passiert sein soll und habe auch gehört, dass die Bilder für sich sprechen», erklärte er. Sky-Kommentator Gary Neville sagte: «Ich habe noch nie gesehen, dass ein Offizieller seinen Ellbogen gegen einen Spieler hebt. Ich denke, er wird mächtig Probleme kriegen nach dem Spiel.» Die Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), die für die englischen Schiedsrichter zuständig ist, kündigte bereits eine Untersuchung an.

Xhaka spielt durch und sieht Gelb

Doch auch die Partie hatte es in sich: Die Gäste von Trainer Mikel Arteta traten an der sonst so gefürchteten Anfield Road von Beginn an wie ein Meisterschaftsanwärter auf. Nur acht Minuten benötigte Arsenal zur Führung: Gabriel Martinelli vollendete eine schöne Einzelleistung gekonnt zum 1:0. Die Klopp-Elf kam besser ins Spiel, wurde aber vom Tabellenführer eiskalt ausgekontert. Gabriel Jesus köpfte nach Pass von Martinelli problemlos gegen eine überforderte Liverpool-Defensive zum 2:0 ein (28. Minute). Der Schweizer Internationale Granit Xhaka spielte bei Arsenal durch und holte sich in einer Partie mit vielen hart geführten Zweikämpfen und etlichen Streitereien die Gelbe Karte ab.

Das zweite Tor weckte Liverpool allerdings auf. Die Gäste zogen sich zurück, der Champions-League-Sieger von 2019 übernahm die Kontrolle. Kurz vor der Pause konnte Mohamed Salah verdient auf 1:2 verkürzen (42.) und schloss eine furiose erste Hälfte ab.

Liverpool drängte weiter auf den Ausgleich, Arsenal konterte gefährlich. Andrew Robertson klärte in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Bukayo Saka (74.). Auf der Gegenseite scheiterte Darwin Nunez frei stehend an Ramsdale (81.). Dann sorgte Roberto Firmino per Kopf nach starkem Zuspiel von Trent Alexander-Arnold in der 87. Minute für das hochverdiente 2:2. In der Nachspielzeit rettete Ramsdale überragend gegen Salah (90.+5) und Ibrahima Konaté (90.+6) das Unentschieden.

DPA

