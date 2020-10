Body-Shaming wegen Bikini-Bildern – Lindsey Vonn schlägt nach Shitstorm zurück Der Ex-Skistar postete Strandfotos und erntete Hasskommentare. Die 36-Jährige reagiert mit einem emotionalen und selbstbewussten Kommentar – und Cellulite-Bildern. Denise Jeitziner

Ein harmloses Foto, ein verheerender Post und ein Body-Shaming-Shitstorm: Lindsey Vonn kontert mit einer ehrlichen Botschaft. Foto: Instagram/Lindsey Vonn

Es waren bloss ein paar harmlose Ferienschnappschüsse, die Lindsey Vonn an ihrem Geburtstag gepostet hat. Einmal läuft sie braun gebrannt im knappen Glitzerbikini einen weissen Sandstrand entlang, im Hintergrund trifft das azurblaue Meer auf den stahlblauen Himmel. Auf einem anderen Bild räkelt sie sich im seichten Wasser, auf einem dritten hält sie links und rechts Langusten in der Hand und lacht fröhlich in die Kamera.



Lindsey Vonns Kommentar zu den Fotos: «36 und immer noch in Schuss! Danke an alle, die mir Geburtstagswünsche geschickt haben.»