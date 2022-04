Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Lindners Feuer, Burgers Bestätigung und Szalais kaputter Kompass Beim 0:0 in Sion sind die defensiven Basler Zentrumsspieler die Besten, während die zentralen Offensiv-Spieler mit am meisten Luft nach oben aufweisen. Oliver Gut Dominic Willimann Linus Schauffert

Auch im Luftkampf mit Luft nach oben: Adam Szalai (unten), im Duell mit Sions Ndoye. Foto: Urs Lindt (Freshfocus).

Heinz Lindner: 4,5

Spielt in der ersten Halbzeit zweimal in rascher Folge mit dem Feuer – am heissesten wirds beim ersten Mal, als er zwar so herausläuft, dass er vor Stojilkovic am Ball wäre, das Leder aber verpasst (17.) – und er sich danach beim klärenden Frei bedanken muss. Mit den Händen sicher.

Welche Note erhält Heinz Lindner? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Tomas Tavares: 4,5