Talking-Points der Woche – Lily-Rose Depps nackte Enttäuschung Vom Kokainfund im Weissen Haus, der Louis-Vuitton-Tasche, die nicht grösser als ein Salzkorn ist, und Janelle Monáe in Montreux: unser Barometer der Coolness Michèle Binswanger

Trägt in «The Idol» fast immer fast nichts: Lily-Rose Depp Foto: PD

Gesamtkunstwerk am Genfersee

Entdeckt von Prince, jetzt in Montreux: Janelle Monáe . Foto: Getty Images

Sie ist so was wie ein Gesamtkunstwerk: Janelle Monáe, begnadete Sängerin mit exzentrischem Style, Schauspielerin mit grossem Talent, Queer-Ikone und vor allem bekannt für ihre grossartigen Bühnenshows. Nun spielt sie am diesjährigen Jazzfestival in Montreux. Ein Grund mehr, dem gepflegtesten Festival am Genfersee einen Besuch abzustatten.

Adele redet Klartext

«Wehe, ihr bewerft mich mit Dingen!»: Adele warnt ihr Publikum. Foto: Tiktok

Adele ist bekannt für ihr loses Mundwerk. Und bei ihrer Show im Caesars Palace, Las Vegas, zeigte sie sich wieder einmal von ihrer deutlichsten Seite. Denn wer dieser Tage irgendwo auf einer Bühne steht, muss damit rechnen, mit allem möglichen beworfen zu werden, von Mobiltelefonen bis zur Asche verstorbener Verwandten, was auch mal zu schmerzhaften Verletzungen führen kann. In Vegas nun unterbrach die Sängerin ihren Auftritt und wandte sich mit warnenden Worten an ihr Publikum: «Wehe, jemand wagt es, mich mit etwas zu bewerfen. Ich werde euch killen!» Aye aye, verstanden!

Powernaps für Powerbrains

Sorgt aber für mehr Produktivität: Zuschauer hält ein Nickerchen während der Wimbledon Championships 2023. Foto: Steven Paston (Getty Images)

Ehrenrettung für das Mittagsschläfchen: Eine neue Studie besagt, dass ein kurzes Nickerchen während des Tags nicht nur sehr erholsam und gesund ist, es kann auch vor Demenz schützen. Einerseits boostet es die Kreativität, andererseits profitiert das Gehirn auch längerfristig von einer solchen Routine. Der Powernap scheint dem Gehirn zu helfen, auch im Alter sein Volumen zu bewahren. Na dann, schlafen Sie gut.

Glow-Sonnenschutz

Perfekter Glow mit Sonnenschutz: Glowscreen von Supergoop. Foto: Tiktok

Der Sommer ist da und damit das Bedürfnis nach der perfekten Sonnencreme. Das Exemplar «Glowscreen» von Supergoop ist Primer, getönte Creme mit Glow-Faktor und Sonnenschutz in einem – und schützt mit dem Faktor 40 vor UV-Strahlung. Dazu ist sie parfümfrei und reizt die Haut nicht. Kein Wunder ist die Marke bei Beauty-Influencern gerade sehr angesagt.

Sommerleichter Klassiker

Nicht ganz so stark wie der Klassiker: Negroni Sbagliato. Foto: Getty Images

Und was ist der perfekte Sommerdrink? Wie wäre es mit einem Negroni Sbagliato? Es ist die leichtere Version des Allzeit-Klassikers und Trend-Drinks Negroni, der aber im Sommer und vor allem nicht besonders geübten Trinkern schnell ziemlich zusetzen kann. In dieser leichten beziehungsweise falschen Version wird der Gin durch Schaumwein ersetzt – voilà, das perfekte Sommervergnügen.



Winzig-Tasche für Riesengeld

Kleiner als ein Salzkorn: Die Winzig-Tasche. Foto: Instagram

Man hat ja traditionell nie genug Platz in einer Handtasche – bei diesem Exemplar herrscht dieses Problem noch verschärft. Denn die Tasche des New Yorker Künstler-Kollektivs MSCHF ist nicht grösser als ein Salzkorn. Dafür ist sie neongrün und sieht aus wie ein klassisches Louis-Vuitton-Täschchen – wenn man es denn überhaupt mit blossem Auge erblicken könnte, was eher schwierig ist. Das heisst nicht, dass es etwa ein Schnäppchen wäre. An einer Auktion am Mittwoch erzielte das gute Stück stolze 63’000 Dollar.

Nackte Enttäuschung

Nepo-Baby in ihrer ersten skandalösen Rolle: Lily-Rose Depp. Foto: Eddy Chen (HBO, Alamy Stock Photo)

Ja, sie ist die wohl die schönste Frau auf Erden, das bewies Nepo-Baby Lily-Rose (Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis) in ihrer ersten grossen Rolle im HBO-Drama «The Idol». Das hätten wir aber auch dann gemerkt, wenn sie nicht in buchstäblich jeder Szene halb nackt durchs Bild rennen würde. Fast immer trägt sie fast nichts, was ja schön und gut ist, aber es lenkt von allem ab. Von ihren Schauspielkünsten zum Beispiel. Oder von der von ihrem Co-Star The Weekend produzierten Musik. Schade.

Kokainfund im Weissen Haus

War es Hunter Biden? Im Weissen Haus wurde Kokain gefunden. Foto: Getty Images

Als hätte US-Präsident Joe Biden nicht schon genug Probleme. Des Öfteren stolpert er unvorteilhaft über die Bühne, wenn er irgendwo öffentlich auftritt, verwechselt gern mal den Ukraine- mit dem Irak-Krieg, und nun wurde in der Bibliothek des Weissen Hauses auch noch ein verdächtiges Säckchen mit weissem Pulver gefunden. Wer es dort vergessen hat, ist nicht bekannt. Aber Bidens Sohn Hunter soll kurz zuvor dort gewesen sein.

