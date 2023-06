Agriturismo – Ligurien, wie es wirklich ist, oder: Sechs Frauen und eine Mission Bei Mete di Liguria erleben Feriengäste ein privates und ursprüngliches Stück Italien. Lokale Kleinunternehmerinnen laden zu sich aufs Landgut ein. Jacqueline Vinzelberg

Eigentlich Architektin und Designerin – und jetzt auch professionelle Gastgeberin: Lorena hat einem alten, lange brachliegenden Familiengrundstück neues Leben eingehaucht. Foto: Jacqueline Vinzelberg

Martha kniet vor den Reben. In der Hand hält sie ein Holzkästchen mit zwei Kabeln. Eines klemmt sie an ein Blatt, das andere an die Wurzel des Rebstocks. Sogleich erklingt aus der kleinen Box eine harmonische Tonfolge. «Pflanzen reagieren auf Stimmen und Musik, sie nehmen Vibrationen nicht nur wahr, sondern erzeugen sie auch. Das Gerät übersetzt diese in hörbare Frequenzen», erklärt die Önologin.