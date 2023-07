Frust in Alterssiedlung – Lift-Sanierung löst Krach zwischen Senioren und Pro Senectute aus Ende Juli startet in der Alterssiedlung Rankhof eine Liftsanierung. Eine Bewohnerin kritisiert Pro Senectute wegen eines Mangels an Informationen. Der Geschäftsleiter widerspricht. Isabelle Thommen

Sioux Hediger kritisiert die Informationskultur von Pro Senectute. Foto: Nicole Pont

«Es reicht», sagt Sioux Hediger. Die 72-Jährige lebt in der Alterssiedlung Rankhof. Ab 31. Juli sollen in den beiden Gebäuden im Rankhof 8 und 10 die Lifte während sechs Wochen saniert werden. Einkäufe und Wäsche die Treppe hochtragen gehe für viele nicht mehr, sagt Hediger. Die Antwort der Betreuerin von Pro Senectute sei: «Sie müssen selber schauen. Helfen Sie sich gegenseitig.» Hediger kritisiert: «Zum Teil sind die Leute 90 Jahre alt. Das wird nicht funktionieren. Für mich gehen meine Grosskinder einkaufen. Aber nicht alle haben Kinder und Grosskinder in der Nähe, und es gibt auch Leute, die keine Familie haben.»