Einspruch – Lifere, nid lafere: Das Baselbiet handelt! Die Baselbieter Regierung hat rasch die nötigen Massnahmen ergriffen, ohne dabei in Aktivismus zu verfallen. Meinung Peter Riebli

Hier leitet die Regierung die ersten Schritte ein: Regierungsrätin Kathrin Schweizer, Regierungspräsident Isaac Reber und Regierungsrat Thomas Weber umrahmt von Polizeikommandant Mark Burkhart (links) und Krisenstab-Chef Patrick Reiniger. Foto: Florian Baertschiger

Einige Medienbeiträge konnten den Eindruck erwecken, dass die Baselbieter Regierung die Corona-Krise nicht aktiv manage, sondern sich passiv verhalte. Dies gilt es richtigzustellen. Statt in organisatorische Hektik zu verfallen, die eh nur geistige Windstille ersetzt, hat unser Regierungsrat die erhältlichen Fakten gesammelt, diese analysiert und dann Massnahmen beschlossen. Trotz diesem überlegten Vorgehen erklärte das Baselbiet am 15. 3. noch vor den Nachbarkantonen und dem Bund eine Notlage und verordnete erste Massnahmen.

Diese Massnahmen werden ständig auf ihre Wirksamkeit kontrolliert und angepasst, so u. a. mit der Notverordnung vom 24. März zur Unterstützung der Baselbieter Unternehmen in der Höhe von 100 Millionen Franken. Inzwischen wurden schon über 2000 Soforthilfegesuche bewilligt und über 20 Millionen Franken ausbezahlt. Am 21. April wurde die Soforthilfe des Kantons auf indirekt betroffene Selbstständigerwerbende ausgedehnt.

Also ein Krisenmanagement, wie es im Buche steht und auf das wir Baselbieter stolz sein dürfen. Dass der Regierungsrat nur an die Oeffentlichkeit gelangt, wenn es was Substanzielles zu kommunizieren gibt, ist vernünftig, wird aber von einigen als Inaktivität interpretiert. Heisse Luft hilft niemandem, aber etwas mehr «tue Gutes und sprich darüber» könnte sich unser Regierungsrat schon leisten, da er im schweizweiten Quervergleich sehr gut dasteht.

Auch die Legislative hat ihre verfassungsmässigen Aufgaben schnell wahrgenommen. Zusammen mit den Zürchern war der Landrat das erste Parlament, das nach dem Bundesratsentscheid vom 16. März schon am 2. April wieder tagte und u. a. die Notvorlagen des Regierungsrates verabschiedete. Andere Parlamente brauchten dafür mehrere Wochen oder waren dazu bis heute nicht imstande.

Der Kanton Basel-Landschaft hat damit bewiesen, dass er schnell und wirksam auf Krisensituationen reagieren kann, ohne dabei die parlamentarischen Prozesse auszuhebeln. Natürlich kann man jetzt retrospektiv den einen oder anderen Entscheid des Kantons infrage stellen, aber nachträglich ist man immer gescheiter, und nur wer nichts macht, macht keine Fehler.