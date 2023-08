Life&Style: Mode-Expertin im Style-Check – «Ohne Stilbruch ist Mode langweilig – je mehr nicht zusammenpasst, desto besser!» Annette Gasser von «Dress up Basel» verrät ihre persönlichen Stylingtricks – und welche Materialien und Modemarken gerade besonders angesagt sind. Julia Gisi

Seit zehn Jahren behauptet sie sich mit ihrer Boutique gegen grosse Player in der Welt der gehobenen Damenmode: Annette Gasser. Foto: Kostas Maros

Nur wenige Schritte vom Hotel «Les Trois Rois» entfernt, trifft man auf ihr Reich: Annette Gasser. Sie, die dieses Jahr seit genau zehn Jahren die Basler Modeboutique «Dress up Basel» betreibt, könnte man selbst als eine Art Mode-Königin bezeichnen. Mit anfangs 20 schmiss sie ihren Job bei der Bank und entdeckte per Zufall ihr Talent in der Modebranche. «Ein Freund bot mir an, mein Glück in seiner Boutique zu versuchen», erinnert sie sich. Innert eines halben Jahres schaffte sie es, das Unternehmen aus den roten Zahlen zu führen.