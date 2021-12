Tiefrote Zahlen – Liestals Finanzchef hat Kopfschmerzen Erst kürzlich machte der Baselbieter Kantonshauptort publik, wie viel Geld sein Sport- und Volksbad frisst. Nun präsentiert er ein budgetiertes Minus von 4,7 Millionen Franken. Liestals Stadtpräsident Daniel Spinnler (FDP) beleuchtet die Herausforderungen der Stadt. Daniel Aenishänslin

Liestals Stadtpräsident und Finanzchef Daniel Spinnler trägt schwer an seinem Budget. Foto: Nicole Pont

Die grossen Brocken im Budget

Das Liestaler Budget sieht für 2022 einen Aufwand von 78'966'500 Franken vor, was voraussichtlich zu einem Aufwandüberschuss von 4'699'800 Franken führen wird. Die ganz grossen Brocken im Budget sind die Bildung (23'580'600 Franken) sowie die soziale Sicherheit (19'280'100 Franken). Stadtpräsident und Finanzchef Daniel Spinnler kritisiert, dass kaum Handlungsspielraum bestehe, denn Liestal finanziere in diesen Bereichen, was der Kanton vorschreibe. Beispielsweise wie viele Stellen eine Schulleitung oder ein Schulsekretariat aufweisen müsse: «Ich frage mich, was diese übertriebene Input-Steuerung soll, denn letztlich muss es doch darum gehen, dass der Output an Bildungsqualität stimmt.»