Ungewöhnlicher Umzug – Liestaler Fotograf verabschiedet sich mit Erotik Das stadtbekannte Fotogeschäft von Martin Spiess am Liestaler Fischmarkt ist nach 35 Jahren Geschichte. Seinen Wegzug nach Sissach inszenierte er mit einem Fotoshooting der besonderen Art. Daniel Aenishänslin

«Vor 35 Jahren habe ich in Liestal als allererstes Shooting ein erotisches Porträt gemacht, also muss das letzte auch ein erotisches sein»: Martin Spiess in seinem neuen Geschäftsdomizil in Sissach. Foto: Pino Covino

Er verabschiedete sich mit einem Schuss Erotik. Nach 35 Jahren hat Martin Spiess sein Fotogeschäft am Liestaler Fischmarkt geschlossen, um ein neues Studio in Sissach zu eröffnen. So richtig leise ist er nicht gegangen. Einerseits übte er Kritik an der Stadt, andererseits löste ein Aufruf in der Facebook-Gruppe «Liestal vernetzt» Kritik und leicht spöttische Kommentare aus. «Liestal vernetzt», das ist der Ort, wo sich Liestal online trifft.

Darum bemühte sich Martin Spiess in der Facebook-Gruppe: «Modelle gesucht für unser erotisches Umzugs-Shooting.» Mitbringen sollten die Models ein «ganz heisses Outfit» und eine Bananenschachtel. Den Models winkten Gratisbilder, Spiess Musterfotos für Kundinnen. Im Notfall könne er die Bananenschachteln auch selbst organisieren, bemerkte Spiess.

Nische gefunden

Martin Spiess lebt schon länger vorwiegend von der Fotografie. Passfotos, Firmenreportagen, Hochzeiten, Fasnacht – und eben Erotikfotografie. Er sagt, er habe seine Nische gefunden. Kameras verkaufte er bloss an Stammkunden. Sein Labor wurde schon lange von der digitalen Fotografie rechts überholt. Dieses Feld überliess er der Konkurrenz, die ihm ihrerseits die Erotikfotografie überlassen habe.

Das Gebäude, in dem er die Fotolabor Spiess AG untergebracht hatte, hat er inzwischen verkauft. Zu teuer, denn er habe die vorhandenen Büroräumlichkeiten im Obergeschoss nicht mehr vermieten können. Nicht zuletzt, weil Parkieren in Liestal einfach zu teuer sei. Was sich der Kunde wünsche, sei ein Parkplatz – schnell, nah, einfach, billig. So wie in Sissach an der Bahnhofstrasse, seinem neuen Zuhause. Da, wo man Kunden «weniger schikaniert».

Schon im Februar machte er gegenüber dieser Zeitung seinen Standpunkt klar. Aus rein ideologischen Gründen würden die Autos ausgerottet, was Liestal als Einkaufszentrum zerstöre. «Keiner unserer Kunden will Parkgebühren bezahlen, einige – zum Glück – akzeptieren es», sagte er, «die anderen bringen jetzt schon ihr Geld in die umliegenden Gemeinden, weil sie dort ohne Gebühren und Schikanen einkaufen können, so lange wie sie wollen – von Muttenz bis Gelterkinden.»

Das sieht Einwohnerrat Peter Küng (SP) nicht so. Er und seine Ratskollegin Pascal Meschberger (SP) fordern in einem Postulat, der Stadtrat solle prüfen, ob die Parkplätze im Bereich Fischmarkt und Mühlegasse nicht ganz aufgehoben werden könnten. Parkplätze habe Liestal genügend. Das würde den Fischmarkt analog zur Rathausstrasse nur aufwerten. «Seit die Rathausstrasse umgebaut und vom motorisierten Verkehr entflochten wurde, gibt es keinen Leerstand in Gewerberäumlichkeiten mehr», zog Küng bereits im Juli den Vergleich, «geht ein Gewerbetreibender raus, schliesst ein anderer die entstandene Lücke umgehend.»

«Überhaupt nicht spöttisch gemeint»

Für einige handelt es sich bei der Fotoshooting-Aktion um einen PR-Gag des in Liestal bestens bekannten Fotografen: Er wolle Aufmerksamkeit, um auf seinen Umzug hinzuweisen. Spiess aber erklärt: «Vor 35 Jahren habe ich in Liestal als allererstes Shooting ein erotisches Porträt gemacht, also muss das letzte auch ein erotisches sein.» Wie auch das erste in Sissach.

Obwohl in der Facebook-Gruppe gern und oft gelacht werde über seinen Aufruf, empfinde er das «überhaupt nicht als spöttisch», sagt Spiess. Bea beispielsweise antwortete mit einem Foto. Es zeigt ihren Hund in einer Kartonschachtel. Sie fragte augenzwinkernd: «Genug erotisch?» Sibylle doppelte nach: «Schade, ich passe einfach nicht in eine Schachtel – da bräuchte es schon einen Schiffscontainer.» Und Quildrim fragte schliesslich: «Nehmt ihr auch Männer?»

Nicht alle nehmen Spiess bloss auf die Schippe. Danach gefragt, was sie von Spiess’ Aufruf halte, sagt die neue Juso-Co-Präsidentin Elena Kasper, die Nacktheit und den Körper von Frauen zu Werbezwecken zu benutzen, sei abwertend und der Beleg dafür, dass wir noch immer in einer Gesellschaft lebten, in der Frauen als minderwertig angesehen würden. «Frauen werden noch immer allzu oft nicht als Menschen, sondern als Objekte gesehen, deren einzige Aufgabe es ist, Männern zu gefallen», so Kasper – «auch wenn es mich leider kein Stück überrascht, dass Mann auf diese Idee kommt, mir wäre es extrem peinlich.»

Mit negativen Kommentaren habe er gerechnet, sagt Martin Spiess, nach der #MeToo-Debatte sowieso. «Meine Kundinnen finden es toll», erzählt er, «vor zwei Jahren war sogar eine 89-Jährige bei mir im Studio.» Es gehe nicht um Pornografie, sondern um eine ästhetische Erinnerung.

Wenns tatsächlich ein PR-Gag gewesen sein sollte, dann ist er gelungen. Zum Shooting in Liestal kam zwar nur eine Frau, aber gesprochen hat man über Martin Spiess.

