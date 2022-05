Mit 300 Liter Gratisbier – Liestaler Begegnungszone feiert Geburtstag Der Verein will vom 5. bis 7. Mai das Stedtli beleben: unter anderem mit Trampolin-Vorführungen und Guggenmusik. Andrea Schuhmacher

Von Donnerstag bis und mit Samstag dieser Woche kommen die Besucherinnen und Besucher im Stedtli in den Genuss von verschiedenen Attraktionen und exklusiven Angeboten. Foto: Florian Bärtschiger

Bald ist es drei Jahre her, seit der Verein Begegnungszone Liestal gegründet wurde. Um dies gebührlich zu feiern, hat der Verein für den 5. bis 7. Mai diverse Attraktionen im Stedtli organisiert. Besucherinnen und Besucher kommen nicht nur in Genuss von Angeboten aller Geschäfte im Zentrum der Altstadt: Sie dürfen sich über Auftritte der Trachtengruppe Liestal, der Linetanz-Gruppe Westbound Firefeet sowie der Guggenmusik Lupo-Rueche freuen.

Für die Kleinen dürften die Ballon-Künstler an allen drei Tragen oder das Probetraining mit dem Nordwestschweizerischen Kunstturn- und Trampolinzentrum Liestal am Samstag ein Highlight werden. Und für die Erwachsenen winken 300 Liter Gratisbier, geliefert von einem Oldtimer der Vintage Garage Liestal am Samstag zwischen 13 und 18 Uhr.

Der Verein setzt sich unter der Leitung von Stefan Ulrich für die Betriebe im Stedtli ein und versteht sich selber als «Aktionsportal für Geschäfte und Lokalitäten in Liestal». Rund 80 Liestaler Geschäfte sind im Verein Mitglied.

