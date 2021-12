Stadthalle trotz Defizit – Liestal will nicht mehr «Sklave» sein Der Einwohnerrat hat das Budget 2022 mit einem Minus von 4,7 Millionen Franken zur Kenntnis genommen. Ein Projekt wie die Stadthalle wird es da schwer haben. Daniel Aenishänslin

Liestals Stadtpräsident Daniel Spinnler trägt schwer am Budget 2022. Foto: Nicole Pont

Im Liestaler Einwohnerrat drehte es sich vor allem um eines: ums Geld. Dazu noch solches, das Liestal gar nicht hat. Die IG Stadthalle lancierte eine Initiative, die eine Stadthalle fordert mit einem Fassungsvermögen von 1000 bis 1500 Gästen. «Die über 1000 eingereichten Unterschriften sind deutlicher Ausdruck eines Wunsches, der bereits seit Jahrzehnten in den Köpfen und Herzen der Liestaler Bevölkerung ist», konstatierte Stadtrat Daniel Muri (parteilos).

Weiter nach der Werbung

Allerdings ist das Preisschild nicht nach dem Geschmack des Stadtrats: 13 bis 20 Millionen Franken soll der Bau kosten, rund 1,5 Millionen der jährliche Unterhalt. Das kommentierte Einwohnerrat Dominik Beeler (Grüne) so: «In Zeiten, in denen wir Schulhaus-Sanierungen hinausschieben und wir uns überlegen, ob wir uns unser Schwimmbad noch leisten können, ist ein solches Projekt völlig unverantwortlich.»

Gerade hatte der Einwohnerrat das Budget 2022 zur Kenntnis genommen. Es schliesst mit einem Minus von 4,7 Millionen Franken. In Michael Durrer (Grüne) löste das «Ratlosigkeit» und «ganz viel Ärger» aus, «weil Liestal ohne eigenes Verschulden in diese Situation geraten ist». Alleine 3 Millionen Franken weniger Steuererträge beschert die Steuerreform 17 der Stadt. Die Aussagen des Kantons, damit gute Erfahrungen gemacht zu haben, seien «deplatziert und zynisch».

Negative Trends

Stadtpräsident Daniel Spinnler (FDP) will zwei negative Trends ausgemacht haben: Einerseits würden die Kosten für Gemeindeaufgaben steigen, andererseits brächen die Erträge weg. Als Nächstes kämen aufgrund der Vermögenssteuerreform weitere Ausfälle auf die Gemeinden zu. Es brauche Kompensationen. «In diesem Punkt muss die Regierung stark nachbessern, sonst werden die Gemeinden aufstehen und diese Vorlage versenken», prophezeite Spinnler. Bruno Imsand (FDP) von der Finanzkommission legte noch einen drauf: «Als Sklave irgendwelcher kantonaler Vorschriften» bezeichnete er die Gemeinden. «Gemeinden und Kanton müssen unbedingt zusammensitzen und nach neuen Regelungen suchen», forderte Imsand,«jetzt reichts.»

In diesem Umfeld wird es für ein Projekt, wie es die Stadthalle ist, an der Urne nicht gerade einfach. Die Gegenargumente waren schon in der Einwohnerratssitzung zu hören. Werner Fischer präsentierte das Projekt aus der Perspektive der Bau- und Planungskommission (BPK). «Eine wesentliche Erkenntnis aus der Machbarkeitsstudie des Stadtrats ist, dass es in Liestal keinen wirklich geeigneten Standort für eine Stadthalle in dieser Dimension gibt», sagte er.

Fischer erzählte von Treffen mit Vereinsverantwortlichen aus diversen Sparten – Sport und Kultur. Darin ging es darum, deren spezifische Bedürfnisse abzuklären. «Wenn man den ganzen Strauss an Wünschen betrachtet, wird klar, dass sie sich mit einer einzigen Halle nicht erfüllen lassen», so Fischer, «zu diesem Schluss kamen wir in der Kommission schon bald.» Auch seien die Abklärungen der BPK betreffend Sponsoring und Unterstützung ernüchternd verlaufen. Dank des kantonalen Sportanlagen-Konzepts könnte mit einer Beteiligung von maximal 2 Millionen Franken gerechnet werden. «Die Kosten würden zum grössten Teil an der Stadt hängen bleiben», resümierte er. Deshalb habe die BPK Initianten angeschrieben, ob sie noch einen Pfeil im Köcher hätten. Eine Reaktion darauf sei keine eingegangen.

Beeler spricht von einer Drohung

Auch nicht rundum überzeugt von den Protagonisten der IG Stadthalle zeigte sich Dominik Beeler. Erst bedankte er sich bei den Vereinen für ihr Engagement für Liestal, dann sprach er von einer «Drohung» seitens der IG. Am Telefon sei ihm gesagt worden, wenn er sich gegen die Stadthalle ausspreche, käme er auf ein Plakat, das vor den nächsten Wahlen ausgehängt werde – mit allen Nein-Sagern. Quasi ein Pranger.

Da gehe jemand davon aus, dass ihm sein Sitz mehr wert sei als seine Überzeugungen. «Wir sind dazu da, die Interessen der Bevölkerung zu vertreten, und nicht, um nach der Pfeife der lautesten Lobby zu tanzen», kritisierte Beeler, «wer sich so verhält, dem fehlt es an Anstand und Respekt vor unserem demokratischen System.»

Ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.