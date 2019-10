Liestal will kein Feuerwerksverbot

Die Rahmenbedingungen seien so zu gestalten, dass sie einer 1.-August-Feier würdig seien. Feuerwerkskörper seien daher nur noch an speziell dafür geeigneten Orten, «wohin sich die knallfreudige Bevölkerung begeben kann», mit entsprechender Infrastruktur wie Löschgeräte, Abfallfässer etc. zuzulassen.

Während des 31. Juli und des 1. August, so die Begründung der Petitionäre, seien jeweils über mehrere Stunden Explosionen zu hören. Die Tiere gerieten in Stress, und die Menschen litten unter dem Qualm und dem Lärm. Es gebe aber schlicht keine Gründe dafür, nach 23 Uhr noch das Abbrennen von Feuerwerk zuzulassen. Das Büro des Einwohnerrats beantragte dem Plenum, von der Petition Kenntnis zu nehmen und das Anliegen als Postulat an den Stadtrat zur Prüfung und Berichterstattung zu überweisen.

Die Bürgerlichen von FDP und SVP lehnten eine Überweisung ab. Die Situation sei überzeichnet. Man wolle keine neuen Verbote, zumal man diese ohnehin nicht durchsetzen könne, sagte Dominik Odermatt (FDP). Beat Gränicher (SVP) riet gar all jenen, die sich durch das Abbrennen von Feuerwerk gestört fühlten, «halt während der beiden Tage in den Schwarzwald zu gehen».

Deutliches Nein

Die Grünen sprachen sich im Wesentlichen für eine Überweisung aus. Die SP- und die Mittefraktion waren geteilt. Bernhard Bonjour (SP) sah zwar als Gegner eines aggressiven Nationalismus im Feuerwerken durchaus einen Sinn, nämlich «die bösen Geister zu vertreiben». Wenn aber Menschen und Tiere ernsthaft gestört würden, müsse man das Problem ernst nehmen. Das Postulat sei durchaus der richtige Weg, mit dem Anliegen umzugehen.

Am Schluss war dann von der Gespaltenheit nicht mehr viel zu spüren. Der Einwohnerrat nahm einstimmig Kenntnis von der Petition, lehnte jedoch eine Überweisung als Postulat mit nur 3 Ja-Stimmen bei 23 Nein und 9 Enthaltungen ab.

Ebenfalls abgelehnt hat der Einwohnerrat mit 13 Ja- und 20 Nein-Stimmen, bei 3 Enthaltungen, ein Postulat der SP, der Grünen und der Mitte für kommunale Förderbeiträge an private Solaranlagen, ähnlich wie sie die Gemeinde Frenkendorf gewährt. Ausschlaggebend für die Ablehnung waren nicht zuletzt die nicht eben rosigen finanziellen Aussichten der Stadt.